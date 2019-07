POPULÆRE: Bill Gates, Michelle og Barack Obama er de tre personene vi beundrer mest. Foto: Pa Photos/AP/NTB scanpix

Undersøkelse: Disse beundrer vi mest

Michelle Obama er kvinnen vi beundrer mest i verden, mens Bill Gates fortsatt er mannen flest beundrer.

Nå nettopp

Det kommer frem det internasjonale analyseselskapet YouGovs årlige undersøkelse. I år har 42.000 personer fra 41 forskjellige land deltatt i undersøkelsen.

Med en score på 9,6 er Bill Gates personen vi beundrer mest. Bak ham følger Barack Obama med 9,2 og Michelle Obama med en score på 8,8.

Deretter et det et lite hopp ned til Oprah Winfrey (6,9), Angelina Jolie (6,8), dronning Elisabeth (5,9) og Jackie Chan (5,7).

Les også: Disse kjendisene har tjent mest det siste året

Listene er for øvrig delt opp: én liste for menn og én liste for kvinner.

Gates har ifølge selskapet toppet herrenes liste alle årene den er laget, mens Angelina Jolie falt fra første til tredjeplass blant kvinnene i år.

Disse beundrer vi mest (topp ti): Menn: Bill Gates Barack Obama Jackie Chan Xi Jinping Jack Ma Narendra Modi Cristiano Ronaldo Dalai Lama Lionel Messi Vladimir Putin Kvinner: Michelle Obama Opera Winfrey Angelina Jolie Dronning Elizabeth Emma Watson Malala Yousafzai Peng Liyuan Hillary Clinton Tu Youyou Taylor Swift Kilde: YouGov Vis mer

Blant de nordmennene som har vært med i undersøkelsen er det Obama-paret som kommer best ut, foran Dalai Lama, Angela Merkel, Malala Yousafzai, Bill Gates og Jens Stoltenberg.

Disse beundrer nordmenn mest (topp fem) Menn: Barack Obama Dalai Lama Bill Gates Jens Stoltenberg Desmond Tutu Kvinner: Michelle Obama Angela Merkel Malala Yousafzai Dronning Elizabeth Meryl Streep Kilde: YouGov Vis mer

Stoltenberg er eneste nordmann på listen.

På verdensbasis ligger president Donald Trump på en 14. plass, men han er langt mer populær både blant nordmennene og ikke minst amerikanerne.

Les også: Taylor Swift på listen over verdens mest innflytelsesrike personer

Blant de spurte i Norge er Trump nummer syv på listen, mens i USA er det kun Barack Obama og hans kone Michelle som beundres mer.