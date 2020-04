SNIPP. SNAPP, SNUTE: Håvard Lilleheie måtte lørdag se seg slått av Marte Bratberg i «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

Håvard Lilleheie måtte gi tapt i «Kompani Lauritzen»: Fikk seg en real overraskelse da han kom hjem

Den profilerte programlederen (47) tapte «dimmekampen» og er ute av TV 2-programmet. Livet etterpå ble ikke helt som han hadde trodd.

Komiker og programleder Håvard Lilleheie er ute av «Kompani Lauritzen», etter å ha tapt lørdagens «dimmekamp» mot radioprogramleder Marte Bratberg (30). I «dimmekampen» ble de to plassert foran tre stolper. På den første stolpen var det plassert fem dekk med nummer 1 til 5, og konkurransen gikk ut på at dekkene skulle plasseres i den samme rekkefølgen på den tredje stolpen ved hjelp av stolpe to.

Dekkene var i forskjellig størrelse, og reglene fortalte at større dekk ikke kunne plasseres over mindre dekk, noe som gjorde konkurransen ganske komplisert.

– Det var egentlig greit å ryke ut nå. Men sånn i ettertid føler jeg at jeg sto litt tilbakelent og skulle låse opp dette i mitt eget hode, mens Marte bare kjørte på. Da følte jeg rett og slett at hun fortjente det så jævlig. Jeg skulle finne ut ting i mitt eget hode før jeg begynte å flytte dekkene, og da falt jeg litt for eget grep. Det var helt fortjent at hun gikk videre, sier Håvard Lilleheie til VG.

Innspillingen av programmet fant sted i fjor høst. Og ifølge 47-åringen gikk det cirka to dager mellom hver «dimmekamp».

– Derfor tok jeg to og to dager om gangen. Jeg tenkte at jeg bare kjører på, og når alt er ferdig, så er det ferdig. Jeg prøver å være kompetitiv i øyeblikket, men når det er over og jeg har tapt, da er jeg bare ferdig.

Det som overrasket «Kompani Lauritzen»-deltageren aller mest var at det var tyngre å komme hjem enn han noensinne hadde forestilt seg.

MED I KAMPEN: Marte Bratberg vant lørdagens «dimmekamp» og er fortsatt med i kampen om å vinne «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

– Jeg merket at det var vanskelig å finne en egen «motor» igjen. I «Kompani Lauritzen» fortalte alle hva du skulle gjøre hele tiden, det er jo hele «forretningsideen». Så da må du bare gjøre alt så godt du klarer uten at noen ber deg ha en egen motor utover det. Da jeg kom tilbake brukte jeg litt tid på å finne en egen «drive». Det var ingen som fortalte meg hva jeg skulle gjøre lenger.

Det var egentlig en fin ting, mener han.

– Er ikke det litt deilig? Altså det at du ikke selv bestemmer hva du skal spise for eksempel? At du bare får beskjed om at «Nå spiser du dette»? Fravær av valg er faktisk luksus.

HJEMME HOS SAMBOEREN: Håvard Lilleheie og samboeren Randi Liodden (31) traff hverandre i 2016. Etter å ha røket ut av TV 2-programmet dro han rett hjem til henne og sønnen Nils. Foto: Frank Melhus

– Hva var det verste med å komme tilbake til det vanlige liv, synes du?

– Bare det å komme i gang igjen brukte jeg litt tid på. Jeg var ikke så veldig psykisk påvirket av alt, men man snakker jo med TV 2-psykologen før man drar inn og når man er ferdig. Heldigvis blir man godt ivaretatt, sier Lilleheie, som ikke legger skjul på at han på et tidspunkt følte trang til å åpne seg litt opp for psykologen.

– Jeg husker at jeg snakket med psykologen om at «Faen, jeg kommer ikke i gang». Men hun sa at det var helt vanlig, at jeg måtte ta det litt etter litt. Men jeg var ikke noe lei i den forstand, det handlet bare om at jeg måtte lage noen regler for meg selv.

Sammen med ekskona Anita Rennan (40) har programlederen sønnen Nils (10). Han legger ikke skjul på at det var svært hyggelig å se sønnen igjen, selv om de er vant til å være mye borte fra hverandre.

– Jeg snakket med sønnen min av og til, og kjæresten min og. Jeg har jo vært litt borte fra Nils når vi har spilt inn «Labyrint» for NRK Super og slikt, det har blitt spilt inn i Stockholm. Så han er vant til at jeg plutselig er borte i to uker. Så er vi bare mer sammen igjen etterpå. Jeg tror det går fint for ham, for vi er mye sammen når vi først er sammen, forteller han til VG.

Den utslåtte «Kompani Lauritzen»-deltageren ble i lørdagens program «skutt» i halsen av en vakt. Tidligere lørdag fortalte han til VG at han fortsatt har arr etter hendelsen.

