Erlend Elias Bragstad har på under ett år tatt av nesten 30 kilo. Nå føler han seg også lettere til sinns.

Erlend Elias gikk ned nesten 30 kilo: – Sjokkert over at jeg kunne forfalle på den måten

Kjendisstylisten (38) la fullstendig om på livsstilen, og føler seg nå som et helt nytt menneske. – Jeg er veldig, veldig takknemlig, sier han.

Da kjendisstylist og TV-profil Erlend Elias Bragstad gikk på vekten mot slutten av fjoråret viste nålen 95 kilo. På samme tid slet han med angst og depresjon, og han bestemte seg derfor for å snu helt om på livet sitt.

Til VG forteller han at det første han gjorde var å trappe ned på antidepressive medisiner, og ved juletider hadde han lagt medisinene helt bak seg.

– Det alene sørget for at jeg mistet ti kilo. På nyåret begynte jeg å trene to til tre ganger i uken, med hjelp av en personlig trener og en ernæringsekspert. De første tre ukene ble jeg hentet av PT-en min. Om ikke hadde jeg sikkert funnet på unnskyldninger for ikke å trene, sier 38-åringen til VG.

Han fortsetter:

– Etter en måneds tid var det blitt så gøy at det var jeg som sto og ventet på ham. Jeg merket en progresjon, og da blir man veldig giret.

Nå, et drøyt år etterpå, er Bragstad nesten 30 kilo lettere. Ifølge ham selv, har han nemlig gått fra 95 til 68,5 kilo.

– Kroppen føles som noe helt annet nå. Men det viktigste i dette har vært å få orden på hodet mitt. Resten blir bare en bonus. Jeg trodde ikke på at dette ville hjelpe meg psykisk, som alle sa og har sagt i mange år, men det ble raskt motbevist. Og så handlet det om at legen sa til meg at jeg hadde så høyt blodtrykk og kolesterol at jeg måtte ta grep.

I tillegg til sine ukentlige treningsøkter har Bragstad gått turer så å si hver eneste dag. Selv mener han imidlertid at 80 prosent av vektnedgangen skyldes endringen i kostholdet. Han retter en stort takk til ekteparet Thea og Preben, som har hjulpet ham med både kosthold og trening.

– Uten dem tror jeg ikke dette hadde vært mulig, mener han.

I mai mistet han bestemoren sin og reiste derfor hjem til familien sin i Hamarøy i Nordland.

– Jeg husker at vi satt rundt bordet. Og tårene trillet hos moren min! Fordi hun var så glad for at jeg «var tilbake». Mamma har vært en enorm støtte for meg mens jeg har vært så syk. Hun har savnet meg selv om jeg har vært «til stede». For selv om jeg har vært «til stede» har jeg egentlig ikke vært det. Det øyeblikket gjorde at jeg følte det var verdt slitet. Det var veldig sterkt.

For litt over to år siden mistet Bragstad sin kjære pappa, som han hadde et svært nært forhold til. Dødsfallet førte til, ifølge ham selv, at han forsvant ned i «et mørke».

ENDRET LIVSSTIL: Den kjente stylisten ble tatt bilder av før han startet sitt nye regime. Foto: Privat

– Jeg begynte på antidepressiver og ble litt «lukket i min egen kropp». Jeg har lært at når man mister noen som er nære, må man huske på dem som er igjen. At man ikke bare fokuserer på det triste, men også på alle de fantastiske menneskene som fortsatt er her. Jeg gravde meg i stedet ned, og glemte litt dem som faktisk er her, mener stylisten, som lar seg forundre når han ser gamle bilder av seg selv.

– Jeg tenker «Hvordan i alle dager kunne jeg la det gå så langt»? Jeg har bestandig vært normalt slank, men dette har oppstått gradvis. Da jeg så de førbildene ble jeg sjokkert over at jeg kunne forfalle på den måten, jeg har helt glemt at jeg så sånn ut. Jeg tenkte «Det går ikke an, det må være noe feil».

NYTT REGIME: Hverdagen er en ganske annen for Erlend Elias enn den var før. Nå trener han flere ganger i uken, og bruker aktivt treningsparken på Lilleaker i Oslo. Foto: Fredrik Solstad

– Men man må ikke glemme at man har vært alvorlig syk, og da er ikke kosthold og bevegelse noe man tenker på.

Og:

– Det er trist at det var sånn. Jeg er diagnostisert med posttraumatisk stressyndrom og kronisk angst, og det er noe jeg må leve med. Det gjelder bare prøve å holde det i sjakk og ta sine forholdsregler. Etter jeg begynte min nye livsstil mistet jeg både hunden min og bestemor. Jeg tror endringen min gjorde at jeg taklet alt på en mer rasjonell måte. Som deprimert blir man ofte veldig selvsentrert, fordi man har det vondt og egentlig har nok med seg selv. Det er fint å kunne være en skikkelig storebror igjen, og ikke minst en god sønn for mamma.

Nå føler Erlend Elias at han har nådd matchvekten, men han har likevel et mål om å opprettholde sin nye livsstil.

HJALP TIL: Preben Danielsen (til venstre) har trådt til som personlig trener for Erlend Elias Bragstad. Kona Thea Helene har fungert som kostholdsveileder. Foto: Fredrik Solstad

– Jeg skal fortsette med treningen, men skal ikke mer ned i vekt nå. Jeg vil heller ikke bli en «bodybuilder». Det er uansett ikke det å gå ned i vekt jeg har strebet etter, det har handlet om å få et bedre liv generelt. Nå føler jeg meg nesten nyfrelst og lettere til sinns. Nå ønsker jeg å jobbe mer aktivt med mental helse og dele mine erfaringer. Det er viktig at folk skjønner at man kan komme seg opp igjen, sier han til VG.

Det er kostholdscoach Thea Helene Danielsen i Flexikost som har geleidet Bragstad i veien mot et sunnere kosthold. Danielsen lar seg imponere over resultatene han har oppnådd.

– Jeg er stolt over Erlend og jobben han har gjort, sier hun.

– Han var så langt nede som han kunne komme før han startet denne reisen. Fra ikke å stå opp, bestille mat i sengen og hate trening, til å planlegge, handle, trene og lage mat på sitt eget kjøkken. Og ved å dele av seg selv på denne måten viser han andre at de også kan få det til.

