JOURNALIST: Kjersti Flaa jobber som underholdningsjournalist for flere norske medier, og har sin base i Los Angeles. Foto: Martin Ehleben

Norsk journalist saksøker organisasjonen bak Golden Globe

Kjersti Flaa, som jobber som frilansjournalist i Los Angeles, har levert inn et søksmål mot organisasjonen Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

I søksmålet, som blant annet er omtalt av Deadline, Hollywood Reporter og New York Times, anklager Flaa presseorganisasjonen for å misbruke makten sin for å beskytte eksisterende medlemmer mot konkurranse fra andre reportere i Hollywood.

Hollywood Foreign Press Association (HFPA) har 87 medlemmer, og det er de som arrangerer den kjente prisutdelingen Golden Globe, og som stemmer frem vinnerne.

Ifølge Kjersti Flaa har organisasjonen avslått hennes forespørsel om medlemskap i både 2018 og 2019, uten at hun har fått oppgitt noen grunn.

– Dette er et kjempestort skritt å ta, men jeg synes det er et veldig viktig skritt å ta, sier journalisten på telefon til VG natt til tirsdag.

GOLDEN GLOBES: Det er Hollywood Foreign Press Association (HFPA) som stemmer frem Golden Globes-vinnerne. Her fra scenen 9. desember 2019. Foto: ROBYN BECK / AFP

Flaa jobber som frilansjournalist fra Los Angeles i USA, og har blant annet vært kjendisreporter for «God kveld Norge» på TV 2 i ti år. Hun har også sin egen YouTube-kanal med kjendisintervjuer, og har jobbet for flere norske aviser, deriblant Dagbladet og VG.

I søksmålet hevder hun at organisasjonen har vedtatt regler som ekskluderer kvalifiserte søkere dersom de på en eller annen måte vil skape konkurranse for eksisterende medlemmer, skriver Hollywood Reporter.

Flaa påpeker at medlemmene i organisasjonen, på grunn av Golden Globes, har en enorm tilgang til intervjuobjekter.

– Grunnen til at jeg gjør dette er ikke bare fordi jeg føler meg urettferdig behandlet. Jeg mener at alle journalister som bor og jobber her i underholdningsbransjen, og som søker seg inn i en journalistforening, bør bli behandlet på en profesjonell måte, sier hun.

I en uttalelse til Deadline slår organisasjonen tilbake mot Flaa, og sier at de har nektet å betale det de kaller for «løsepenger» til journalisten, og at medlemskap ikke kan oppnås gjennom trusler.

«Vi har foreløpig ikke mottatt søksmålet, men det ser ut til å samsvare med Flaas gjentatte forsøk på å endre HFPA. Hun krever at HFPA betaler henne, og at vi umiddelbart aksepterer henne som medlem før den vanlige årlige valgprosessen, som brukes for alle andre søkere, er over», skriver de videre og legger til at de vil forsvare seg mot de «grunnløse anklagene».

I søksmålet krever Flaa ifølge New York Times at reglene for medlemskap i organisasjonen erklæres ugyldige, i tillegg til økonomisk oppreisning for økonomiske tap hun kan ha lidd fordi hun ikke har blitt tatt opp som medlem.

Det hevdes også at enkelte medlemmer i organisasjonen har engasjert seg sterkt for at Flaa ikke skal tas opp som medlem.

HFPA er en eksklusiv presseorganisasjon, og kravene for å ta opp nye medlemmer er svært strenge.

I mai i fjor skrev The Wrap at organisasjonen hadde avvist samtlige fem søknader om medlemskap, og at to av medlemmene anklaget andre medlemmer for å ha brukt mobbemetoder og drevet en ufin kampanje mot nettopp Kjersti Flaa.

En anonym kilde i organisasjonen hevdet til The Wrap at rundt 40 prosent av de nåværende medlemmene er over 65 år, og at minst fem er i 90-årene. HFPA selv oppgir at de har tatt opp 17 nye medlemmer det siste tiåret.

Publisert: 04.08.20 kl. 08:46

