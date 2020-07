SKUESPILLER: Ulrik William Græsli (18) begynner til høsten på Teaterhøgskolen. Foto: PRIVAT

Ulrik (18) danket ut over 600 søkere

Etter tre tøffe opptaksrunder fikk Ulrik William Græsli (18) fra Bærum studieplass på prestisjefylte Teaterhøgskolen i Oslo.

– Jeg satt igjen med en god følelse etter den siste prøven, men forventet ikke å komme inn første gang. Så fikk jeg en telefon fra en på KHiO og da gikk hjertet rett opp i halsen. Han sa jeg hadde kommet inn, og jeg ble helt satt ut, sier Græsli.

Han hadde ingen forventninger om å komme inn.

– Heldigvis gikk det veien, sier han.

I de fleste praktisk-estetiske fag kommer du inn basert på opptaksprøver, ikke karakterer og poenggrenser som ved flere studiesteder i år var rekordhøye.

Det stiller andre krav til søkerne. Spesielt unge søkere, sier Miriam Sogn, fungerende prorektor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

– Det er mange som har jobbet mye generelt med skolen før de kom til oss, men her krever vi noe mer fordi vi også krever at du viser evne til refleksjon og større bevissthet rundt eget arbeid, sier Sogn til VG og legger til:

– Du må vise modenhet, reflektere og gjøre mye analysearbeid. Du må forstå menneskelige refleksjoner, dilemmaer og ha en språklig bevissthet. Du må være bevisst på hvem du er, og være klar til å grave dypere i deg selv. Vise tilgang til følelsesliv og impulser og tør å være spontant skapende.

Hun sier man må være målbevisst på hva man ønsker og orke å stå i det.

– Det er krevende, og opptaksprøvene er en belastning. Man må ha en egen vilje og tro på det er den veien man vil gå. Teaterhøgskolen regner egnethet, modning og vilje som en del av talentet. Nysgjerrighet for faget, for kunst, teater og skuespillerarbeid, er en forutsetning. Det er viktig at kandidaten er tilstrekkelig psykisk og fysisk robust, og utviser selvstendighet, sier Sogn.

FUNGERENDE PROREKTOR: Miriam Sogn. Foto: KHiO

Græsli sier han brukte mye tid på skolen, men samtidig tok de skuespilleroppdragene han kunne få. Om han ikke kom inn på Teaterhøgskolen ville han ha gode nok karakterer til å komme inn på psykologi.

Skuespiller bestemte han seg for å bli da han gjorde en Tine-reklame som 11-åring. Fra før hadde han da gjort litt teater, musikaler og andre «småting», som han sier selv. For noen år siden at drømmen brast. Han skulle hoppe av et huskestativ i fart, men en finger hadde klemt seg fast og ble revet av.

– Da tenkte jeg at løpet var kjørt, jeg kan ikke bli skuespiller nå. Det stemte bare ikke for meg at en skuespiller kunne ha en halv finger, men det har hatt null innvirkning for meg. Det er ingen som har sagt noe om det, sier han.

VAMPYR-SERIE: Ulrik William Græsli spiller «Lars of Dracas» i den NRK-sendte serien «Nattens Arvinger». Foto: NATTENS ARVINGER

Siden 2019 har han spilt Lars of Dracas i den NRK-sendte serien «Nattens Arvinger». Rollen fikk han til tross for en «sykt dårlig» siste audition der han spilte mot Nicolai Cleve Broch.

– Regissøren ringte meg opp etter at jeg og Nicolai hadde gjort den scenen. De kunne ikke få det til å stemme at jeg hadde vært så dårlig i den, for de hadde egentlig bestemt seg for meg basert på tidligere auditioner. Men jeg var så sykt dårlig med Nicolai Cleve Broch da, jeg tror jeg ble litt satt ut av å spille mot ham, sier Græsli og ler.

Hva er så 18-åringens råd til andre som vil prøve seg som skuespiller eller andre estetiske fag?

– Kast dere ut i det! Det er den største barrieren for mange som sier de vil prøve. De spør «Hvor starta du? Hvor får du jobber fra?». Jeg bestemte meg bare for å hive meg ut i det, og da får man noen kontakter og så baller det på seg. Strekker du ut litt armer, så er det noen som vil ta det. Hopp!

