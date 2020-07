GARDEN: Til høsten kan man igjen se Bård og Vegard Ylvisåker på TV-skjermen: – Vi vil invitere det norske folk med på en hyttetur, med alt det tøysete vi kan finne på på en sånn tur. Ja, vi er gale vi, sier Vegard. Foto: Mattis Sandblad / VG

Ylvis med nytt TV-program: – Har vi fremdeles gnisten?

Bård (38) og Vegard Ylvisåker (41) har lurt på om de har blitt for gamle for ferske ideer. Men i deres kommende program virker de mer enn klare for å gyve løs på sprø prosjekter.

Nå nettopp

Fire år har gått siden Bård og Vegard Ylvisåker lagde siste runde av programmet «I kveld med Ylvis», sammen med Calle Hellevang-Larsen (42) og Magnus Devold (33). Programmet høstet stor suksess, spesielt med musikkvideoen «The Fox», som ble en viral-hit.

Nå slår Ylvis-brødrene seg igjen sammen med sine faste makkere, og er klare for å underholde det norske folk i velkjent Ylvis-stil.

– «I kveld med Ylvis» er nok noe av det gøyeste vi har gjort. Vi har holdt på med små prosjekter i ettertid, men det har alltid ligget der og lurt – skal vi gjøre noe gøy sammen igjen? Og så tenkte vi bare, ok, nå gjør vi det, forteller Bård til VG.

Parodi, fjas og sang

«Ylvis på holmen med Calle og Magnus» har premiere på TV Norge over sommeren. Programmet inviterer til tull, fjas, latter og galskap når de fire sammen skal rullere på programlederrollen.

Denne uken er karene ute på Bjørnsgard i Oslo for å spille inn et fast innslag i programmet som blir hetende «Garden», hvor Magnus Devold skal være programleder.

– Er «Garden» en slag parodi på Farmen eller annen gårds-reality?

– Vi vet ikke helt hva som er der ute. Vi ser ikke så mye på TV, men det er et konsept der vi er på en gård og skrur tiden tilbake sammen med andre kjente mennesker, sier en lattermild Bård.

MYE LATTER: Når Magnus Devold, Vegard og Bård Ylvisåker og Calle Hellevang-Larsen jobber sammen, er det kort vei fra idé til produkt. Foto: Mattis Sandblad

– Ja, vi kan ikke få med oss alt, skyter Calle inn fra siden.

Det tar ikke lang tid før gjengen er i en fleipete debatt om hva mer de kan finne på. Kanskje kan de lage et program med en militærtropp som skal gjennom forskjellige hindre, eller er det mulig å få til noe der man skal komme seg lengst mulig nord?

– «Du er helt No-o-o-rd», synger Bård.

– «Du er minst N-o-o-rd», fortsetter Vegard, før alle bryter ut i en slags latterkrampe.

– Har vi blitt for gamle?

– Hvordan funker det egentlig å jobbe sammen?

– Det er digg at vi har et felles grunnlag. Først tenkte vi; «har vi fremdeles gnisten? Eller har vi blitt gamle?», men jeg ble positivt overrasket. Når vi fire setter oss inn på et kontor, blir det fort veldig god stemning og ideene kommer utrolig raskt, forklarer Bård.

Broren hans, Vegard, er helt enig.

– Det er mange som spør helt konkret hvem som kom på hvilken idé. Men svaret er at det ikke er noen som kommer på noe alene. Vi kommer bare på jobb, vet ikke hva vi skal gjøre, og så sier noen noe som plutselig blir en idé.

GAMLE DAGER: I innslaget «Garden» vil Bård og Vegard Ylvisåker ta oss med tilbake til gamle dager. Foto: Mattis Sandblad

Ylvis-programmet vil ikke bli i den gamle «talk show»-stilen. Nå vil de fokusere på det de føler seg best til, nemlig humor og uforutsigbarhet.

– Det blir en setting der vi kan få noen gjester, men det blir ikke gjestedrevet, sier Vegard, før Bård legger til:

– «I kveld med Ylvis» var egentlig en parodi på et «talk show», for det fantes det ikke så mye av da. Men så ble vårt program nesten et ekte «talk show». Derfor er ikke det så fristende å gjøre igjen. Sjangeren har spilt seg litt ut.

Drevet av latter

Det er tydelig at inspirasjonen kommer fra flere hold når komikerne jobber sammen, men på grunn av situasjonen som følge av coronapandemien, har de hatt ekstra tidspress på seg denne gangen.

– Problemet er jo at beslutninger tar litt mer tid, og ting som skulle produseres var vanskelig å få til før de åpnet landet igjen, forklarer Vegard.

– Nå begynner alle med innspillinger igjen, så det er ikke en eneste lyskaster, regissør eller noe utstyr ledig, svarer Bård.

– Ja, alle skal ta igjen det tapte.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Derfor har de i dette prosjektet gjort mye av arbeidet på egen hånd.

– Det er gøy. Her om dagen hadde vi ikke regissør, og da måtte Bård ha regi, legger Vegard til.

– Sånn sett er det lett å få seg jobb nå altså, sier Magnus fra siden, og blir møtt av Bård:

– Ja, hvis det er noen som kan NOE, så er det bare å ta kontakt.

– Men hva er det som gjør Ylvis-konseptet så spesielt?

– Det er drevet av at vi kommer inn i et rom og spør «hva har vi lyst til?», også gjør vi det. Det er kort vei fra idé til produkt, sier Bård.

Han legger til at de fire bestandig har ledd mye sammen, også utenfor jobb. Vegard kommer med eksempler fra tidligere på dagen, hvor latteren har sittet løst. I tillegg er ikke Ylvis-brødrene nødvendigvis drevet av oppmerksomhet og priser.

– Vi prøver å tenke på hva folk synes, fordi vi har respekt for at vi lager ting for å underholde. Det er jobben vår. Vi gjør dette for andre, men samtidig, når vi føler at en idé har blitt utført, og den er bra og morsom, er vi ikke så opptatt av hvor høyt vi rater eller Gullrute. Fokuset ligger i forkant, avslutter Bård.

Publisert: 02.07.20 kl. 10:17

