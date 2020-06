PÅ SYKEHUSET: Sania Smestad (24) er innlagt på lungeavdelingen på Ahus med store smerter. Foto: Privat

«Paradise Hotel»-Sania fikk pusteproblemer – så punkterte lungen

Sania Smestad, kjent fra den siste «Paradise Hotel»-sesongen, sier til VG at hun har punktert sin høyre lunge. – Jeg kunne hverken ligge på ryggen, på sidene, stå eller gå.

Nå nettopp

24 år gamle Sania Smestad har siden hun kom hjem fra innspillingen av den tolvte sesongen av «Paradise Hotel» i Mexico, opplevd store pusteproblemer.

De siste syv ukene har Smestad har vært inn og ut av sykehuset.

Natt til søndag i forrige uke forverret tilstanden hennes seg ytterligere, etter at den høyre lungen punkterte. I dag er hun innlagt på lungeavdelingen på Ahus.

– Smertene i ryggen var helt ekstreme, jeg har aldri opplevd noe lignende før. Jeg kunne hverken ligge på ryggen, på sidene, stå eller gå. Jeg kunne bare sitte med krummet rygg, sier Smestad til VG.

PÅ UBESTEMT TID: «Paradise Hotel»-profilen vet ikke hvor lenge hun kommer til å være innlagt på sykehuset. Foto: Privat

Tror det kan skyldes en sykehustest

Spontant punktering er et plutselig sammenfall av en lunge uten at det har skjedd en ytre hendelse slik som brystskade, ifølge NHI.

Årlig får cirka 10 av 100.000 innbyggere denne tilstanden, oftest menn i aldersgruppen 20 til 40 år.

Punkteringen kan skje dersom det kommer luft mellom lungehinnene slik at det dannes et luftrom mellom de to hinnene.

Ifølge Smestad mener legene at hun har fått inn luft i lungene etter biopsien hun gjorde i forrige uke, som var ment for å kartlegge pusteproblemene.

– De tok ut flere kjøttbiter av den høyre lungen, sier Smestad.

Vet ikke hvorfor hun ikke får puste

Smestad sier at tilstanden hennes er bedre i dag. Legene har tatt ut mye luft fra lungene ved hjelp av en dren.

– Og den høyre lungen som punkterte er på vei til å blåse seg opp igjen, sier hun.

Men det er fortsatt usikkert hva som feiler henne.

– Først trodde jeg at det var corona, men testen har vært negativ. Legene har til og med ment at dette kan skyldes angst, men jeg har ikke angst. Jeg er på det beste stedet i livet mitt akkurat nå, sier hun og påpeker at helsepersonellet ikke vurderer angst som en mulighet lenger.

Tirsdag denne uken får hun trolig svar på to bronkoskopier og biopsien.

– Det er vanskelig å være syk over en så lang tid når det bare går nedover og ikke oppover. Nå har legene begynt å behandle meg med prednisolon, så vi får se hvordan kroppen min responderer på det, legger hun til.

Til tross for en hard dag i går, der følelser og smerter kolliderte, sier hun at hun føler seg mye bedre i dag.

– Hva slags innstilling du har, har veldig mye å si. Når jeg er positiv, er det lettere å takle smertene og hvile, sier Smestad, som er sykmeldt på ubestemt tid.

Publisert: 29.06.20 kl. 23:50

