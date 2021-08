Fansen ut mot Olivia Rodrigos merch: – Føler meg svindlet Artisten slapp i mai merch i anledning sitt debutalbum «SOUR». Etter lang ventetid har fansen nå begynt å motta klærne i posten - men flere mener at klærne er ødelagt og i dårlig kvalitet. Sveip videre. Maren Olava Ask Hütt Amanda Strand Askeland Avog Publisert 05. august, kl. 09:26 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Ifølge Insider er det flere som har opplevd at klærne de mottar ikke ser ut som på bildet på nettsiden, eller at de har mottatt feil klær. Flere fans har lagt ut bilder og videoer på TikTok og Twitter av hva de har fått, og sier at de føler seg lurt.

TikToker Delaney McCabe sier at hun betalte 32 dollar, som er rundt 280 kroner, for en t-skjorte som på bildet skulle ha en utvasket lillafarge, med lavenderfarget skrift. Det hun fikk var en mørkelilla t-skjorte med hvit skrift.

På TikTok er emneknaggen #OliviaRodrigoMerch blitt sett over 15 millioner ganger. Det er også flere av disse som ikke snakker negativt om klærne, skriver NBC News. Fansen er også tydelig på at det ikke er Rodrigo's skyld, men de som er ansvarlige for produksjonen.

Rodrigo's plateselskap Universal Music Group sier de ikke produserer klærne. Ifølge Insider skal noen av kjøperne har fått pengene tilbake etter å ha klaget. Ingen i artistens team har uttalt seg om kritikken enda.

På sosiale medier deler fansen at Rodrigos merch er «fullstendig søppel».

Olivia Rodrigo (18) knuste rekorder da hun slapp «Drivers License» i vinter, og debutalbumet «SOUR» har blitt hyllet verden over. VGs anmelder ga albumet terningkast 5.

Låtene har vært spesielt populære på TikTok, hvor mange bruker dem som bakgrunnsmusikk til ulike trender.

Nylig slapp Rodrigo merch til «SOUR»-albumet, men fansen som har mottatt klærne er ikke fornøyde.

På sosiale medier deler de hvordan klærne kommer fram ødelagte og er av lav kvalitet.

SUPERSTJERNE: Artisten Olivia Rodrigo (18) ble på rekordtid en av verdens mest strømmede artister. Foto: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ble overrasket

Mange bruker TikTok til å dele de negative tilbakemeldingene, skriver Insider.

Tiktokeren @delaneymccabe viser i en video hvordan hun trodde hun kjøpte «vasket» lilla T-skjorte, med lavendelfarget tekst til 32 dollar. Da hun mottok T-skjorten ble hun overrasket over at den var knall lilla med hvit tekst.

T-skjorten er ikke lenger tilgjengelig i Rodrigos nettbutikk.

I kommentarfeltet skriver flere at de er misfornøyd med klærne.

– Jeg har ikke sett en eneste en som har vært fornøyd. Burde jeg bare kansellere bestillingen min, spør én.

– Føler meg svindlet

– Jeg ønsker ikke å være slem, men jeg føler meg svindlet, sier McCabe i TikTok-videoen sin.

På Twitter deler flere lignende opplevelser med Rodrigo-merchen. En melder at den lilla T-skjorten ser ut som noe man får utdelt på sommerleir. En annen sier at Rodrigo svindler unge jenter.

Noen deler også at de har mottatt klær som har feil eller ser helt annerledes ut enn de gjorde i nettbutikken.

Nettstedet Dexerto melder at flere opplever at merchen føles veldig billig. Noen opplever også feilstavelser på produktene. Et eksempel er et par øredobber med albumnavnet «SOUR» stavet «SUOR».

– Fullstendig søppel

Twitter-brukeren Kirsten L. Cooper ber Rodrigo om å rydde opp.

– Hei Olivia. Vær så snill, fiks merchen din! Dette er sprøtt. Alt folk mottar er fullstendig søppel. Det er ditt ansvar å fikse problemet. Folk bruker penger på å støtte deg, og dette fortsetter å skje!

Hverken Rodrigo eller teamet rundt henne har kommentert klagene.

Universal Music Group, som produserer Rodrigos musikk har sagt at de ikke er ansvarlig for klærne, til Insider.