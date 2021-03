MUNNBIND: Dronningen hadde munnbind under hele omvisningen på den nye kunstutstillingen «Anna Ancher – Skagens indre og ytre rom» på Lillehammer Kunstmuseum. Bildet i bakgrunnen heter «Liten jente på veien Østerby», ca. 1915. Foto: Geir Olsen, NTB

Dronningen åpnet ny kunstutstilling: − Vi lengter

LILLEHAMMER (VG) Interessert, med munnbind – og på smittevernforsvarlig avstand, åpnet dronning Sonja en ny kunstutstilling på Lillehammer torsdag.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er dronningens første offentlige ute oppdrag siden kongeparet møtte overlevende og nødetater etter rastragedien i Gjerdum i begynnelsen av januar.

Dronningen kom rett fra Oslo, hvor hun hadde audiens klokken 11, til åpningen av «Anna Ancher – Skagens indre og ytre rom» på Lillehammer klokken 16 torsdag.

les også Kongeparet i Gjerdrum: – Det er sterke mennesker

– Kunstlivet lider under pandemien. Og vi – som til vanlig finner næring, livsglede og inspirasjon gjennom kunstopplevelser – vi lengter. Derfor formidler denne utstillingen i både konkret og abstrakt forstand – Lys! Hjertelig takk for dette, sa dronningen i sin åpningstale.

Det var en svært kunstinteressert dronning som ble fulgt rundt av kurator Cecilie Skeide og billedkunstner Hanne Borchgrevink.

OMVISNING: Kurator Cecilie Skeide (t.v.) og billedkunstner Hanne Borchgrevink, fulgte dronningen rundt på den utstillingen «Anna Ancher – Skagens indre og ytre rom». Foto: Geir Olsen, NTB

På grunn av smittesituasjonen var utstillingsåpningen et lukket arrangement for inviterte gjester og mediene. Dronning Sonja foretok den offisielle åpningen gjennom en forhåndsinnspilt film som ble vist litt senere på kvelden under åpningsarrangementet. Men da hadde dronningen for lengst forlatt museet.

les også Erling Lorentzens liv i bilder

– Først vil jeg si at det er en stor glede å få åpne denne spektakulære utstillingen – om enn på en noe annerledes måte enn vi hadde håpet, sier dronningen videre i sin tale.

En tale som er lagt ut i sin helhet både på Slottets hjemmeside og på facebooksiden til Lillehammer Kunstmuseum.

Selve utstillingen blir betegnet som årets utstilling på Lillehammer Kunstmuseum ble svært godt mottatt i Danmark. Mer enn 250 000 personer så utstillingen i Danmark, og den er hyllet av danske anmeldere.

Lillehammer Kunstmuseum er det eneste museet utenfor Danmark som viser utstillingen til Anna Ancher (1859–1935) som regnes som en av Nordens viktigste kunstnere i perioden 1880–1920. Hennes solrike interiører og intime portretter tilhører den nordiske kunstkanon.

les også Dronning Sonja til VG om kunstkritikken: – Må tåle det

– I dag flommer lyset fra Skagen inn over Lillehammer Kunstmuseum, slo da også dronningen fast i sin tale.

Utstillingen består av mer enn 150 malerier, mange tegninger og i tillegg brev, skissebøker, fotografier og kulturhistoriske gjenstander. Den forskningsbaserte utstillingen med en tilhørende publikasjon, kaster ifølge en pressemelding fra Lillehammer Kunstmuseum et nytt blikk på kunstnerens produksjon.