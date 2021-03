ETTERFORSKES: Armie Hammer er beskyldt for voldtekt og overgrep av en kvinne i Los Angeles. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Medier: Hollywood-stjerne Armie Hammer (34) etterforskes for seksuelt overgrep

Det skjer etter at kvinnen Effie torsdag holdt en digital pressekonferanse der hun kom med beskyldninger om at han voldtok og overgrep seg på henne.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Flere internasjonale medier melder om etterforskningen torsdag kveld.

Armie Hammer (34) er kjent fra blant annet storfilmen «Call Me By Your Name». Han avviser anklagene.

Sky News-reporter Greg Millam skriver om etterforskningen på Twitter.

Her skriver han at politiet i LA har bekreftet at de har åpnet etterforskning av Hammer etter beskyldninger om voldtekt og overgrep. Kilder i politiet sier det samme til TMZ.

Advokaten til Hammer, Andre Brettler, beskriver beskyldningene som «opprørende» og sier at klienten «ønsker muligheten velkommen til å rette opp i hva som er sant», skriver Evening Standard.

les også Armie Hammer avhørt av politiet etter omstridt video

– Fra dag én har Hammer sagt at alle hans interaksjoner med anklageren – og alle andre seksuelle partnere for den saks skyld – har vært helt samtykkende, avtalte i forkant og gjensidig deltagende, sier advokaten til Hammer.

Hammer har den siste tiden vært i hardt vær etter at det som angivelig er private Instagram-meldinger av svært tvilsom art, ble spredt for offentligheten.

I januar ble det kjent at han trekker seg fra filminnspillingen av «Shotgun Wedding» med Jennifer Lopez (51) som følge av meldingene ble spredt.

Hevder han manipulerte henne

24 år gamle Effie står bak anklagene. Hun holdt torsdag en digital pressekonferanse sammen med den høyt profilerte amerikanske advokaten Gloria Allred, ifølge Evening Standard.

Da hun leste opp en forberedt uttalelse, brøt hun sammen. Hun hevdet at hun først møtte Hammer via Facebook i 2016.

– Jeg ble forelsket i ham med en gang, sa hun.

Ifølge Effie skal Hammer ha voldtatt henne i fire timer i Los Angeles i 2017 og ha dunket hodet hennes inn i en vegg.

les også Armie Hammers ekskone: – Har ikke ord

Hun hevdet også at Hammer utsatte henne for manipulasjon «for å kontrollere» henne, frem til hun «startet å miste seg selv».

Hun anklaget ham også for å «teste hengivenheten» hennes «for ham, for å til slutt fjerne og overskride grensene» hennes «etter hvert som han stadig ble mer voldelig».

Deres siste interaksjon skal ifølge Effie ha vært i fjor.