RETTSSALEN: Paris Hilton i rettssalen i Utah i Salt Lake City mandag. Foto: Rick Bowmer / AP

Alvorspreget Paris Hilton i retten i Utah

Paris Hilton (39) vitnet mandag mot Utah-skolen, der hun hevder hun som tenåring ble utsatt for fysisk og psykisk mishandling.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Mitt navn er Paris Hilton, og jeg er en overlever etter institusjonell mishandling, uttalte hotellarvingen og den tidligere TV-kjendisen i retten ifølge People.

Hun fortsatte med å si at hun snakker på vegne av hundretusener av barn som også i disse dager har opphold ved ulike omsorgsfasiliteter i USA.

Hilton forklarte hvordan hun på daglig basis skal ha blitt utsatt for fysisk og psykisk mishandling fra lærere og andre i administrasjonen ved Provo Canyon-skolen.

– Jeg ble avskjermet fra resten av verden og fratatt alle mine rettigheter som menneske, vitnet hun, foran en komité bestående av senatsmedlemmer, politi og dommere.

VAR ELEV: Paris Hilton var elev ved skolen på 90-tallet. Foto: Rick Bowmer / AP

Paris Hilton forklarte under høringen at hun i 20 år har hatt mareritt om å bli kidnappet midt på natten av to fremmede, kroppsvisitert og avkledd og låst inne.

– Jeg skulle ønske at jeg kunne fortelle dere at dette bare var en fæl drøm, men det var ikke det, forklarte Hilton, som ifølge E! Online opplyste at hun som 16-åring følte et sterkt ubehag ved «at de voksne stirret på hennes nakne kropp».

Hilton snakket om de påståtte overgrepene i YouTube-dokumentaren «This is Paris» i fjor høst.

– Det var som å leve i et helvete, uttalte hun om tiden på internatskolen for vanskeligstilte elever.

SMITTEVERN: Paris Hilton var kledd i sort under høringen og bar munnbind når hun ikke selv snakket. Foto: Rick Bowmer / AP

Allerede første natten etter at hun ankom, skal Hilton ha blitt hentet i sengen – som en form for kidnapping.

Ifølge hotellarvingen ble både hun selv og de andre elevene jevnlig gitt noen mystiske piller, og hvis hun nektet å ta dem, ble hun sendt splitter naken på isolat i opp mot 20 timer.

I retten mandag forklarte Hilton hvordan hun uten å ha noen diagnose i 11 måneder sammenhengende skal ha blitt tvunget til å ta medisiner som gjorde henne nummen og utmattet.

– Jeg så ikke dagslys og fikk ikke frisk luft på 11 måneder, vitnet hun.

Skolen: – Kvalitetssikret

Skolen kom med en formell uttalelse i fjor, da Paris-dokumentaren ble vist, der de forsikret at alle anklager om påstått eller mistenkt mishandling alltid blir rapportert til politi, myndigheter og barnevern.

«Skolen tar avstand fra all form for overgrep. Vi er forpliktet til å sørge for kvalitetssikret omsorg for ungdom med spesielle og ofte sammensatte behov», het det i tilsvaret.

For to uker siden utbroderte Hilton sine opplevelser på skolen på egen Instagram:

Det er lenge siden Hilton frekventerte røde løpere og fylte spaltene i blader og aviser.

Den styrtrike og til tider skandaleombruste hotellarvingen som ble kjent for en lekket sex-tape, ble reality-stjerne, prøvde seg som popartist, jobbet som modell og skrev bok, har de siste årene mer tilbaketrukket.