Foto: IAN GAVAN/MTV / X80001

Zara Larsson er lei av å røyke «gress»

Superstjernen forteller i et intervju at hun er lei av å røyke. Nå vil hun ha et «alkohol-år».

Av Anne Bjørg Vaa

Publisert: Nå nettopp

Kalenderen til Zara Larsson har vært tom for konserter og oppdrag under pandemien. Dette innrømmer hun i et intervju med nyhetsbyrået TT at hun synes har vært tungt. Til VG fortalte hun i februar at hun snart hadde vokst fast i sofaen, og til Aftonbladet fortalte 23-åringen at hun prøver å ta opp igjen studiene, da hun mangler fire fag for å fullføre videregående. Men det gikk visst ikke.

– Om jeg hadde satt meg ned og gått inn for det, så hadde jeg klart det kjapt. Men jeg har ikke kjent meg motivert til noe. Alt har føltes nytteløst ut. Jeg har kjent meg verdiløs. Min identitet sitter så mye i hva jeg jobber, forteller Larsson.

les også Zara Larsson har blitt samboer: – Har vokst fast i sofaen

Prestasjonsangst

I intervjuet med TT som er gjengitt av Aftonbladet forteller hun at hun har prestasjonsangst som hun ikke helt forstår hvor kommer fra.

– Jeg vet ikke hvor det kommer fra, jeg fikk masse kjærlighet og oppmerksomhet da jeg vokste opp.

Samtidig legger hun vekt på at hun i dag er veldig opptatt av at alle rundt henne skal ha det bra.

– Jeg er en ganske stor «people pleaser». Jeg vil at folk skal ha det bra og bli underholdt. Jeg kan for eksempel ikke arrangere middager eller fester. Da kan jeg ikke slappe av uten å gå rundt å spørre alle om hvordan de har det, forteller Larsson.

Dette har Larsson tidligere vært åpen om. I sommer kom det frem at hun er redd for ikke å leve opp til fansens forventninger – både når det gjelder utseende og personlighet.

– Jeg har røyket så mye gress i mine år, nå er jeg lei det

Artisten er skeptisk til om det kommer til å bli mulig å holde noen konserter i sommer. Istedenfor satser hun på at 2021 skal bli hennes «alkohol-år», skriver Aftonbladet.

Hun forteller at turnélivet ikke har vært noe rockestjerneliv, og at både hun og bandet har levd rolig.

Foto: Tomm W. Christiansen

På spørsmål om «alkolhol-året» handler om å miste kontrollen, svarer hun at det kan handle litt om det. I tillegg til at hun synes det er et morsomt rusmiddel som får henne til å føle seg ung igjen. Hun sier at hun ikke har drukket mye opp gjennom livet.

Men ifølge den svenske avisen har hun derimot røyket mye «gress», noe som hun nå er lei.

– Jeg har røyket så mye gress i mine år, nå er jeg lei det. Jeg er lei av den følelsen og kjenner meg litt angstfylt, sier Larsson.

Popartisten er en av de største i Svergie og har hatt stor suksess internasjonalt. Og i fjor på denne tiden slapp hun blant ut en låt sammen med Kygo og Tyga.