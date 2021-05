ELSKET OG HATET: Logan Paul er en av verdens største youtubere, men i idrettsmiljøet er han ikke like populær. Foto: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP

Latterliggjøres for Instagram-snutt

Boksefansen lar seg ikke imponere av Logan Pauls Muhammad Ali-imitasjon.

Greit, Logan Paul var kanskje ikke så het hos bokse-tilhengere fra før av. I helgen gjorde han seg om mulig enda mindre populær, da han delte en Instagram-snutt fra en treningsøkt, i forkant av den VG-sendte kampen mot Floyd Mayweather.

Grunnen er at Paul prøver seg på den ikoniske «rope-a-dope»-manøveren, udødeliggjort av boksesportens største legende, Muhammad Ali.

Kommentarfeltet er en salig miks av fan-hyllest og latterliggjøring.

Mange virker overbevist om at videoen er falsk, og at det hele er øvd inn på forhånd. I postens caption har Paul selv kommet med en spådom før kampen: «To uker til jeg slår Floyd Mayweather».

Kampen vil finne sted i Hard Rock Stadium i Miami, og blir sendt på VG + 6. juni (natt til 7. norsk tid).

Photoshop-beskyldninger for Mayweather

Også Pauls motstander, 16 ganger verdensmester Floyd Mayweather, har fått høre det på sosiale medier i det siste.

«Money» delte selv et bilde fra en egen treningsøkt, og følgere var ikke sene med å påpeke det mistenkelige. På Mayweathers venstre arm ser vi det som ligner en blodflekk, men tilhengere mener det hele ser manipulert ut.

I et intervju med Barstool Sports forteller Mayweather, som har gått 50 ubeseirede kamper siden 1996, at han ikke har noen spesiell plan for kampen.

– Jeg har ingen strategi. Hvis jeg vil gå én runde, så blir det én runde. Hvis jeg vil gå to, så blir det to. Det er helt opp til meg, sier den pensjonerte veteranen selvsikkert.

Tidligere har han hintet til at kampen kan bli svært innbringende for både ham selv og for Paul.

– Jeg kunne antageligvis tjent 50 millioner dollar for en vanlig kamp (...) Eller så kan jeg og Logan gå ut, ha det gøy, underholde og tjene 100 millioner eller mer, sa han tidligere i måneden.