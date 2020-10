TILTALT: Doc Antle fra Netflix serien «Tiger King» er tiltalt for dyremishandling og ulovlig dyrehandel. Foto: NETFLIX

«Tiger King»-stjerne tiltalt for dyremishandling og ulovlig dyrehandel

Selv nekter Bhagavan «Doc» Antle (60) for anklagene rettet mot han.

Nå nettopp

Dyretreneren Bhagavan «Doc» Antle, mest kjent som Doc Antle fra Netflix dokumentaren «Tiger King», er tiltalt for flere punkter som omhandler ulovlig handel og transport av dyr.

Det kommer frem i en pressemelding fra påtalemyndighetene i Virginia fredag.

Antle, som er eieren og grunnleggeren av Myrtle Beach Safari, er i tillegg tiltalt for fire lovbrudd knyttet til ulovlig handel og transport av truede arter, og ni lovbrudd knyttet til dyremishandling.

Det kommer også frem at døtrene til Antle, Tawny Antle og Tilakum Watterson er tiltalt for dyremishandling og for brudd av loven om truede arter.

Ifølge TMZ nekter Antle for alle anklagene i tiltalen.

– Jeg er veldig sjokkert og skuffet over tiltalen som er tatt ut av myndighetene i Virginia, og hvordan de har forsøkt å involvere døtrene mine i saken. Jeg benekter enhver handling eller oppførsel som kan betraktes som «dyremishandling», sier han ifølge avisen.

Han sier samtidig at han «ser frem til å kunne svare på anklagene og renvaske navnet sitt».

Tiltalen kommer etter en månedsland etterforskning, i forbindelse med at påtalemyndigheten mener de har bevis for at Antle ulovlig har fraktet løvunger mellom Virginia og South Carolina.

Tidligere denne måneden kunngjorde Antle at han deltar i en ny dokuserie, «Tiger Kingdom: More than a King», og ifølge People håpet han den ville tegne et annet bilde av seg selv og sin dyrepark.

Publisert: 11.10.20 kl. 17:03

