STEREOTYPIER: Norskserber Mirjana Zivanovic reagerer på Supernytt-innslaget om serbiske fotballspilleres atferd på fotballbanen og mener den bidrar til å forsterke negative stereotypier om serbere. Foto: Privat/Grab fra NRK

Reagerer på NRK Supernytt-innslag om serbere: – Stigmatiserende

Et NRK Supernytt-innslag der serbere blir fremstilt som «aggressive på fotballbanen» har vakt sterke reaksjoner. NRK har mottatt 27 klager på innslaget.

Det omdiskuterte TV-innslaget ble sendt i forbindelse med at Norges fotballandslag skulle møte Serbia i EM-kvalifisering torsdag kveld. Fotballkampen endte som kjent 1–2 i favør Serbia.

Innslaget problematiserte tematikken «skitne triks på fotballbanen». I den sammenheng ble det vist et videosnutt av en serbisk fotballspiller som dytter motspillere. Dette blir etterfulgt av kommentaren: «serberne har vist før at de kan bli aggressive på banen».

Det er spesielt denne kommentaren som har satt sinnene i kok hos norsk-serbere.

NRK Publikumsservice opplyser at de så langt har mottatt 27 klager på innslaget.

Les tilsvaret fra NRK nederst i saken.

– Generaliserende

– NRK ønsker å vise at det ikke er greit å være aggressiv på fotballbanen, men måten de ordlegger seg på kan føre til at de som ser på innslaget tror alle serbere er aggressive, mener Mirjana Zivanovic, nestleder i Serbisk Akademisk forening Norge, til VG.

Hun jobber til vanlig som norsklærer på en videregående skole i Oslo og er blant dem som reagerer kraftig på Supernytt-innslaget.

– Vi mener budskapet lett kan misforstås og oppfatter det som svært generaliserende og noe som bidrar til å forsterke negative stereotypier som dessverre finnes om serbere, sier hun.

Zivanovic understreker at hun har forståelse for at innslaget settes i en «idrettskontekst» men reagerer på at et slikt budskap blir sendt ut til barn.

SKUFFET ETTER SMELLEN: Erling Braut Haaland går forbi en utmattet Aleksandar Kolarov (liggende) og Nemanja Gudelj etter å ha tapt for Serbia. Foto: Bjorn Steinar Delebekk, VG

Etter at innslaget ble sendt på TV, har reaksjonene ifølge foreningen ikke latt vente på seg i det norsk-serbiske miljøet og på sosiale medier.

– Vi har blitt kontaktet av serbiske foreldre som reagerer på innslaget og som forteller at barna har hatt uhyggelige episoder på skolen, sier hun.

– Hva består disse uhyggelige reaksjonene i?

– Det er barn som blant annet har opplevd at klassekamerater ikke vil spise eller leke sammen med dem.

Sendt klage til NRK

Serbisk Akademisk forening har nå sendt et klagebrev til NRK hvor de ber om en uforbeholden unnskyldning.

Zivanovic sier hun heller ikke er fornøyd med svaret hun og andre norsk-serbere har fått fra NRK.

I en melding forsvarer statskanalen innslaget slik:

«Vi tror og håper at barna evner selv å se dette i sammenheng med fotballkampen og at de forstår at det handler om spillet som foregår på banen. Vi tror heller ikke det vil ha noe særlig å si for forholdet og brobyggingen mellom barna, da mange er for unge til å vite eller huske noe av hendelsene i mediedekningen tidligere.»

– NRK har et viktig samfunnsoppdrag og i det så ligger det et ansvar om å beskytte barn mot innhold som kan få negative konsekvenser for de, sier hun.

– Hva forventer dere konkret fra NRK sin side?

– Vi ønsker at de skal være ærlige på at de ikke har klart å formidle budskapet på en riktig måte, sier Zivanovic.

NRK Supernytt: – Kunne bli en tøff kamp

Prosjektleder i NRK Supernytt, Frank Sivertsen sier de ikke har har hatt noe ønske om å stigmatisere serbere eller andre.

– Det er en fullstendig fremmed tanke for oss. Dersom noen har oppfattet andre intensjoner enn dette, syns vi det er leit, sier han til VG.

Han forklarer at NRK i forkant av Serbia-kampen var opptatt av at det kunne bli en tøff kamp.

– Vår intensjon var, som programleder også sier, at når det er en kjempeviktig kamp som begge lag vil vinne, kan spillere ty til skitne triks for å vinne. Dette gjelder alle landslag, både Norge og Serbia, sier han.

– Denne saken handler om Serbia fordi det var Serbia vi møtte i den avgjørende kampen. Vi kunne hatt samme vinkling på saken om det var Sverige eller Danmark vi møtte, for i avgjørende kamper blir fort spillerne veldig aggressive, fortsetter Sivertsen.

Publisert: 11.10.20 kl. 07:56

