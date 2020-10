FÅTT BARN: Gaute Grøtta Grav Foto: Janne Møller-Hansen

Gaute Grøtta Grav har blitt far igjen

Gaute Grøtta Grav og Cathrine Montero Moen har fått en sønn.

Grøtta Grav delte nyheten om at paret har fått en sønn på sin private Instagram.

– Nå er jeg far til tre fantastiske barn. Du imponerer igjen, Cathrine, skriver Gaute Grøtta Grav på Instagram.

18. september, tre uker før termin, kunne paret røpe at de ventet en sønn.

Gaute møtte Cathrine, blant annet kjent fra «Robinsonekspedisjonen» i 2011, da de begge jobbet med «Farmen kjendis» i 2016. Han foran og hun bak kamera. Året etter bekreftet Gaute at han hadde fått seg kjæreste, men det skulle gå enda et år før de sto åpent frem som par.

I mai kom nyheten om at de to venter sitt første barn sammen. Gaute har i tillegg to døtre fra ekteskapet med tidligere «Farmen»-vinner Silje Hvarnes (40).

