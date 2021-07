LUKSUVILLLA: Boligen Alan Walker og Gunnar Greve har investert i er på 679 kvadratmeter fordelt over tre etasjer og en kjeller. Foto: Mattis Sandblad, VG

Alan Walker og Gunnar Greve har kjøpt villa – skal ha bladd opp over 35 millioner

Alan Walker og hans manager Gunnar Greve blar opp millioner for en luksusvilla i hovedstaden.

– Jeg kan bekrefte at vi har kjøpt Josefines gate 35 gjennom vårt felleseide eiendomsselskap WAG AS, skriver Gunnar Greve (39) i en sms til VG.

Aksjeselskapet er en villa i Oslo som han og popstjernen Alan Walker har bladd opp i overkant av 35 millioner for, ifølge VGs opplysninger.

Greve har ingen kommentar til kjøpesummen.

Boligen er på 679 kvadratmeter fordelt over tre etasjer og en kjeller, og ligger i et villastrøk i Homansbyen bak slottet i Oslo. Eiendommen ble bygget i 1874 og er registrert som bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste.

– Eiendommen skal nå totalrenoveres før den skal leies ut til selskaper i AW og MER systemet. Bruken blir både bolig, studio og kontorer for deler av virksomheten vår, sier Greve.

PARTNERE: Boligkjøpet føyer seg inn i rekken av samarbeid Walker og hans manager har gjort de siste årene. Foto: Trond Solberg og Mattis Sandblad, VG

Den tidligere «Idol»-dommeren har vært Walkers manager siden 2015. Det var dette året Walker hadde sitt gjennombrudd med sin debutsingel «Faded», og ble en av Norges mest populære artister på verdensbasis.

Og siden den gang kan man trygt si at pengene har rullet inn for dem begge.

Walker er en av Norges best betalte artister. Han er også blant de norske artistene som fikk mest offentlig støtte i 2020. I mars opplyste Walkers management at artisten skulle dele ut fem millioner kroner til bransjekolleger.

Ifølge Dagens Næringsliv brukte Walker i 2017 13 millioner kroner på en funkisvilla og familiehytte i Bergen.

Våren 2019 kjøpte han seg en Ferrari 488 Spider, til en verdi av rundt tre millioner kroner. I februar kunne VG avsløre at han har skaffet seg en ny bil: En Lamborghini Urus, som er en av verdens raskeste SUV-er.

Den tidligere «Idol»-dommeren Gunnar Greve kjøpte i 2019 en villa i Holmenkollen for 22.4 millioner.

Greve er manager i det norske musikkselskapet Mer Group, som nyter stor internasjonal suksess. Selskapet har blant annet datterselskapene Mer Recordings, Mer Management, Mer Studios og Mer Publishing.

Mer Recordings AS omsatte alene for over 60 millioner kroner i 2020.

Luksusvillaen de to nå har kjøpt sammen i hovedstaden, føyer seg inn i rekken av samarbeid Walker og hans manager har gjort de siste årene.

Før jul stiftet de også aksjeselskapet Olaw sammen.

Kapital skrev at selskapet skal drive med utvikling, produksjon, markedsføring og salg av klesprodukter og annet tilbehør. Gunnar Greves Mer Group og Alan Walker AS eier halvparten av det nye selskapet hver.