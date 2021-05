I HARDT VÆR: Dette bildet ble tatt under utdelingen i 2019. Foto: ROBYN BECK / AFP

Golden Globes-protester: NBC vil ikke sende prisutdelingen

Presseorganisasjonen Hollywood Foreign Press Association (HFPA) er i hardt vær. Nå har beskyldninger om rasisme og sexisme fått TV-stasjonen NBC til å avlyse neste års Golden Globes-utdeling. Tom Cruise skal ha levert tilbake sine tre statuetter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder bransjenettstedet Deadline.

NCB kunngjorde mandag formiddag, amerikansk tid, at de ikke kommer til å sende årets prisutdeling. TV-kanalen melder imidlertid at de vil gi HFPA tid til å reformere seg og at de håper de kan kjøre Golden Globe Awards-sendingen i 2022.

Golde Globes-prisene regnes for å være de gjeveste i film- og TV-bransjen etter Oscar-prisene.

Scarlett Johansson er blant dem som har bedt Hollywood-bransjen ta avstand fra HFPA etter sexisme. Også Netflix og Amazon har gått ut mot organisasjonen. Det samme mektige afroamerikanske bransjefolk som regissør Ava DuVernay og «Bridgerton»-skaper og TV-produsent Shonda Rhimes.

ETTERLYSER SVARTE MEDLEMMER: TV-produsent Shonda Rhimes er kvinnen bak den kritikerroste tv-serien «Bridgerton», med et flerkulturelt univers og skuespillere fra alle etnisiteter. Hun er kritisk til HFPAs mangel på medlemsvariasjon. Foto: VALERIE MACON / AFP

LA Times har tidligere avslørt at organisasjonen, på tross av sine vedtekter, ikke har noen svarte medlemmer. Da sa organisasjonen at de forpliktet seg til å ta opp minst 13 prosent svarte medlemmer i året.

Saksøkte HFPA

VG har tidligere skrevet at den norske journalisten Kjersti Flaa gikk til søksmål mot Golden Globes-arrangøren. Det ble forkastet av den føderale domstolen i California.

STRID: Den norske frilansjournalisten Kjersti Flaa hevder at presseorganisasjonen HFPA opererer som et kartell, og gikk til søksmål i fjor. Foto: Magnus Sundholm

Organisasjonen hadde da avslått forespørselen hennes om medlemskap i 2018, 2019 og 2020 uten at de oppga noen spesiell grunn, ifølge Flaa.

– Måten de behandler nye søkere på, altså sine journalistkollegaer, er helt forkastelig. Frykten for konkurranse er så stor at enkelte medlemmer er villige til å gå så langt som å sende trusselbrev hjem i posten til søkere, noe som skjedde med meg, sa hun til VG da.

Etter at det ble kjent at Cruise skal ha levert tilbake sine statuetter, tror Flaa at flere i Hollywood vil følge etter:

– Men er jeg sjokkert at det måtte gå så langt. Når Tom Cruise leverer tilbake sine statuetter, kommer sikkert flere til å gjøre det. Nå har alt snudd, sier hun over telefon til VG mandag kveld.

Monopolanklager

HFPA har en sterk posisjon i Hollywood. De 87 medlemmene fra land verden over arrangerer prisutdelingen Golden Globes, og stemmer selv frem prisvinnerne. Medlemmene får eksklusive intervjuer på en helt annen linje enn journalister utenfor organisasjonen ved at filmselskapene arrangerer pressekonferanser og såkalte «junkets» der HFPA-journalistene får større og bedre intervjuadgang.

Der andre film- og underholdningsjournalister som ikke er medlemmer ofte må nøye seg med korte gruppeintervjuer eller generiske pressekonferanser, inviteres HFPA til egne arrangementer der de får mer tid med stjernene.

Kjersti Flaa anklaget i sitt søksmål organisasjonen for å drive kartellvirksomhet. Flere av Flaas internasjonale journalistkolleger, blant andre spanske Rosa Gamazo og danske Sara Gerlach Madsen, hevder at organisasjonen nekter å ta imot nye medlemmer og at HFPA-journalistene utnytter medlemsfordelene sine til å monopolisere dekningen av Hollywood.

– Det som er overraskende er at HFPA ikke forstår dybden av det de blir kritisert for. Nå kommer alle ut og sier at de har hatt problemer med denne organisasjonen i årevis, sier Flaa.

Reagerer på «sexistiske spørsmål»

Blant dem som nå tar bladet fra munnen er skuespiller Scarlett Johansson som sier at hun «nektet å delta» i HFPA-intervjuer etter å ha blitt møtt med «sexistiske spørsmål og bemerkninger fra visse HFPA-medlemmer som grenset mot seksuell trakassering».

PROTESTERER: Skuespiller Scarlett Johansson (36) er blant Hollywood-stjernene som går ut mot Hollywood Foreign Press Association. Foto: VALERIE MACON / AFP

Den to ganger Oscar-nominerte 36-åringen sier i en uttalelse at HFPA «ble legitimert av slike som Harvey Weinstein for å samle støtte til anerkjennelse fra Oscar-akademiet og resten av filmindustrien», skriver People Magazine.

Hun får støtte fra «Avengers»-kollega og Oscar-vinner Mark Ruffalo som gikk ut mot HFPA i sosiale medier. Han reagerer sterkt på mangelen på svarte medlemmer i organisasjonen.

– Det er på tide å gjøre rett fortidens feilgrep. Helt ærlig, som en nylig vinner av en Golden Globes kan jeg ikke føle meg stolt eller glad for å være mottager av denne prisen, skrev Ruffalo på Twitter forrige uke.

Han har i dag fulgt opp med en ny post der han takker NBC «for å gjøre det rette denne gangen» ved å avlyse prisutdelingen.