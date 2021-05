I HARDT VÆR: Dette bildet ble tatt under utdelingen i 2019. Foto: ROBYN BECK / AFP

Golden Globe-protester: NBC vil ikke sende utdelingen

Presseorganisasjonen Hollywood Foreign Press Association (HFPA) er i hardt vær for tiden. Nå har beskyldninger om rasisme og sexisme fått TV-stasjonen NBC til å avlyse neste års Golden Globe-utdeling. Tom Cruise skal ha levert tilbake sine tre statuetter.

Det melder bransjenettstedet Deadline.

NCB kunngjorde mandag formiddag, amerikansk tid, at de ikke kommer til å sende årets prisutdeling. TV-kanalen melder imidlertid at de vil gi HFPA tid til å reformere seg og at de håper de kan kjøre Golden Globe-sendingen i 2022.

Golde Globe-prisene regnes for å være de gjeveste i film- og TV-bransjen etter Oscar-prisene.

Scarlett Johansson er blant dem som har bedt Hollywood-bransjen ta avstand fra HFPA etter sexisme. Også Netflix og Amazon har gått ut mot organisasjonen.

LA Times har tidligere avslørt at organisasjonen, på tross av sine vedtekter, ikke har noen svarte medlemmer. Da sa organisasjonen at de forpliktet seg til å ta opp minst 13 prosent svarte medlemmer i året.

Saksøkte HFPA

VG har tidligere skrevet at den norske journalisten Kjersti Flaa gikk til søksmål mot Golden Globe-arrangøren. Det ble forkastet av den føderale domstolen i California.

STRID: Den norske frilansjournalisten Kjersti Flaa hevder at presseorganisasjonen HFPA opererer som et kartell, og gikk til søksmål i fjor. Foto: Magnus Sundholm

Organisasjonen hadde da avslått forespørselen hennes om medlemskap i 2019, uten at de oppga noen spesiell grunn, ifølge Flaa.

– Måten de behandler nye søkere på, altså sine journalistkollegaer, er helt forkastelig. Frykten for konkurranse er så stor at enkelte medlemmer er villige til å gå så langt som å sende trusselbrev hjem i posten til søkere, noe som skjedde med meg, til hun til VG da.

Etter at det ble kjent at Cruise skal ha levert tilbake sine statuetter, tror Flaa at flere i Hollywood vil følge etter:

– Men er jeg sjokkert at det måtte gå så langt. Når Tom Cruise leverer tilbake sine statuetter, kommer sikkert flere til å gjøre det. Nå har alt snudd, sier hun over telefon til VG.