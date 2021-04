JUBILANT: Dronning Elizabeth, her avbildet i 2017. Foto: CHRIS JACKSON / POOL

Dronning Elizabeth 95 år i dag: Takker for all støtte

Dronning Elizabeth sier i en uttalelse på bursdagen at hun er dypt rørt, og at all støtten minner henne på hvilken stor innflytelse avdøde prins Philip hadde på omgivelsene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Reuters var først ute med å melde om dronningens hilsen på hoffets offisielle Instagram – og på sin egen bursdag.

Dronningen verdsetter også alle bursdagsgratulasjoner.

«Samtidig som familien befinner oss i en tid med stor sorg, har det vært til stor trøst å se og høre alle de fine hyllestene til min ektemann, fra Storbritannia, Samveldet og resten av verden», skriver hun.

Artikkelen oppdateres.

Kongehuset meldte tidligere på dagen at dronningen tilbringer fødselsdagen på Windsor Castle. Dagen

Det tradisjonelle portrettet uteblir på monarkens 95-årsdag, men på Instagram har kongehuset lagt ut et bilde av en smilende dronning.

Der informeres det om at kongefamilien fortsatt markerer sørgetid etter at prins Philip døde for litt under to uker siden.

For aller første gang siden dronningen ble kronet – som 27-åring i 1953 – har hun bursdag uten ektemannen ved sin side.

«Gratulerer med 95-årsdagen, Deres Majestet. Du gjør meg stolt av å være britisk», lyder det i en av de mange hilsenene som har strømmet på under posten.

«Gratulerer med dagen til vår fantastiske dronning. For et nydelig bilde av henne», skriver en annen.

På grunn av pandemien var det også i fjor en nedtonet feiring av dronningen – uten den tradisjonelle salutten i Hyde Park og Tower of London.

Noen salutt blir det heller ikke i år. Men det flagges på taket av Windsor Castle.

STILLE MARKERING: Det kongelige flagget vaier på toppen av Slottet onsdag. Foto: Steve Parsons / PA Wire

les også Dronning Elizabeth: Han etterlater et stort tomrom

Dronningen, som er omgitt av en stab på om lag 20 mennesker på Windsor Castle, er forventet å spise lunsj kun med noen av sine nærmeste. Prins Harry (36) skal ha returnert til USA tirsdag, melder Daily Mail.

Det er her hun og prins Philip har oppholdt seg det meste av pandemiperiode. Dronning Elizabeth mottok like før ektemannens død vaksinedose nummer to.

Ifølge The Telegraph skal dronningen ha hatt større fokus på feiringen av prins Philips 100-årsdag 10. juni enn sin egen 95-årsdag.

100-årsmarkeringen ble aldri en realitet. Dronningens ektemann gjennom mer enn 73 år, døde fredag 9. april.

Bildet av den sørgende dronningen sittende for seg selv inne i St George's Chapel på Windsor Slott lørdag, har grepet en hel verden.

ENSOM MAJESTET: Dronning Elizabeth på kirkebenken lørdag. Foto: Jonathan Brady / pool PA

Hvert år markeres dronningens bursdag formelt to måneder senere med stor parade. Det er en mer enn 250 år lang tradisjon i Storbritannia å feire monarken i juni – noe som rett og slett skyldes at det er lettere å markere på sommeren.

Denne feiringen utgikk i fjor på grunn av pandemien, og lenge før prins Philip gikk bort, ble det bestemt at også årets parade enten avlyses eller nedskaleres av samme årsak.

Ifølge britiske medier vil dronningen gjenoppta sine offisielle plikter når den formelle sørgeperioden er over førstkommende fredag.