SEXOLOG: Influencer Iselin Guttormsen er utdannet sexolog og mener det er viktig med åpenhet rundt kvinners underliv. Fotograf : Kevin Norby

Iselin Guttormsen om underlivskam: − Vi jenter må eie fitta vår

Influencer og sexolog Iselin Guttormsen sier åpenheten bidrar til å se hvor sårbare kvinner er når det kommer til eget underliv. – Kvinner som operer underlivet er ikke problemet her, sier hun.

Nå nettopp

I boken «Ting jeg har lært» åpner Sophie Elise Isachsen opp om skam knyttet til seksualitet, og skam for eget underliv, for «fitta», som hun selv kaller det.

Hun åpner seg også om at hun i hemmelighet opererte underlivet sitt, som følge av skammen.

– Skam knyttet til eget underliv er en knallhard realitet, selv den dag i dag, sier sexolog og influencer Iselin Guttormsen til VG.

Guttormsen sier hun daglig prater med unge og voksne kvinner som kjenner på denne skammen.

Skam knyttet til vagina, kvinnens nytelse og orgasmer alltid har eksistert, og porno og populærkulturen forteller oss daglig hvordan en kvinne og en vagina «bør» se ut, ifølge Guttormsen.

– At noen åpent forteller at de selv er et offer for skjønnhetsidealet knyttet til kvinnens underliv kan lære oss hvor trist dette faktisk er og at dette absolutt ikke er løsningen, sier hun.

Hun påpeker at alle underliv er annerledes, både hos gutter og jenter.

– Om noen andre skulle påpeke noe annerledes ved ditt underliv, så er det vedkommende sitt syn på hva som er normalt som er galt, ikke fitta di, sier hun.

SKAM: Iselin Guttormsen sier at skam knyttet til vagina, kvinnens nytelse og orgasmer alltid har eksistert, og at porno og populærkulturen forteller oss daglig hvordan en kvinne og en vagina «bør». Foto: Annemor Larsen / VG

I forbindelse med bokslippet stilte Isachsen opp i et intervju med VG tidligere denne uken.

På spørsmål om hun var redd for å tillegge ande komplekser rundt eget underliv, når de kanskje ikke har «grunn» til det, svarte Isachsen:

– Jeg kan ikke forstå at de som ikke har «grunn» kan begynne å lete etter en grunn. For meg har de grunnene vært så utrolig åpenbare. Så jeg tenker at det er risikoen jeg får ta, at kanskje det gir andre et kompleks, men hva hadde vært alternativet da? Aldri snakke om det når det kanskje er tusenvis som føler på det samme?, sa hun.

Guttormsen mener åpenheten bidrar til å se hvor sårbare kvinner er når det kommer til eget underliv og hvor lett påvirkelige man kan være.

– Kvinner som operer underlivet er ikke problemet her, men samfunnets ideal på hvordan et «riktig» underliv skal se ut.

Tror du Sophie Elise skaper åpenhet eller mer skam knyttet til kvinners underliv?

– Det kommer helt an på hva mottakeren av budskapet ønsker å oppfatte eller oppfatter. Sophie Elise er et lett mål å hate for mange. Jeg er ganske sikker på at mange føler det bidrar til mer skam, mens andre føler det motsatte, sier hun.

Guttormsen sier det primært ikke er influencere som snakker åpnet, som preger kvinnene hun snakker med.

– Det er i de fleste tilfeller kommentarer fra menn og gutter.

Hva tenker du om det å operere seg for å kvitte seg med skam og komplekser?

– Jeg ønsker ikke å fortelle hva kvinner kan og ikke kan, eller hva som er rett og galt. Kvinner skal få lov til å gjøre hva de selv vil for å føle seg bra .

Operasjon er aldri er løsning dersom man føler på skam eller har dårlig selvbilde, sier hun.

– Men det er jo ekstra lett å si om man selv ikke kjenner på hverken komplekser eller skam, spesielt når vi prater om underlivet.

ULIKHET: Hun påpeker at alle underliv er ulike, både hos gutter og jenter. – Om noen andre skulle påpeke noe annerledes ved ditt underliv, så er det vedkommende sitt syn på hva som er normalt som er galt, ikke fitta di, sier hun. Foto: Annemor Larsen / VG

– Jeg mener heller at vi bør se på samfunnets strukturer, verdier og syn når det kommer til kroppspress . Hvorfor føler ikke jenter seg god nok som de er, spør hun.

Fremfor å rette moralske pekefingre, mener hun vi bør være mer åpne og se hva vi faktisk lærer av dette.

Hun mener derfor det er viktig å snakke høyt om både skam og underliv.

– Vulvaen og vaginaen er fantastisk! De beskytter mot bakterier, gir liv, nytelse og glede! Tenk at vi kvinner har et organ som kun er skapt for nytelse - nemlig klitoris . Klitoris er like deilig og fantastisk uavhenging utseende på vulva eller vagina, sier hun og legger til:

– Vi damer og vi jenter må eie fitta vår! Hun er utrolig og fortjener og bli behandlet med kjærlighet og respekt .

Publisert: 30.10.20 kl. 18:23