BESTYRTET: Læreren Stine Hatt Fossli er ikke imponert over NRKs håndtering av overgangen fra det populære programmet Newton til nye NRK Unormal. Foto: THOMAS ANDREASSEN, VG

Opprørt over porno-sketsjer på NRK

NRK får nå kraftig kritikk for sin ferske YouTube-kanal NRK Unormal, der det blant annet presenteres porno-relaterte sketsjer.

NRK Unormal erstattet kanalen til det populærvitenskapelige programmet Newton på YouTube i tidligere i år. Forandret ble også innholdet, skal vi tro læreren Stine Hatt Fossli, som kvapp i stolen da hun tilfeldigvis kom over kanalen på YouTube.

– Statskanalen har endret innholdet fra forskning og fakta til kropp og identitet, sier Stine Hatt Fossli til VG..

– Men det de ikke har endret på, er alle de 70.000 barna som abonnerte på vitenskapelige Newton. De ble automatisk abonnenter for det nye innholdet. NRKs nye satsing NRK Unormal med mye innhold om sex har bare overtatt alt, uten å si ifra, mener Fossli.

Som lærer og flittig bruker av nettopp Newton i undervisningen, er hun opprørt over NRKs nyvinning.

– Hvem skal legge føringer for hva som er normalt og unormalt, og når er det greit at barn inviteres inn i en verden av porno-sketsjer, spruting, kondomer og sex, ikke minst når dette er så visuelt som det fremstilles i NRK Unormal? spør hun.

Fossli har henvendt seg til VG i saken sammen med Cathrine Ude, som selv har barn i aktuell alder.

Utkledd som kjønnsorganer

De forteller at de helt tilfeldig kom over endringen.

De to kvinnene misliker sterkt at når de nå søker etter Newton på YouTube, så kommer de til NRK Unormal, som har sketsjer som «Fødsel eller porno?», «Hvem kommer først?» – og der programlederne Lydia Gieselmann og Stian Sandø er utkledd som kjønnsorganer – «Lydia spruter ned Stian» og «Lydia saboterer i mensenkonkurranse».

I NY DRAKT: Stian Sandø og Lydia Gieselmann har begge blitt med på overgangen fra «Newton» til «NRK Unormal». Foto: NRK

– Innslagene er langt utover antydende, selv om det er smart pakket inn i humor-sjangeren, mener Fossli.

Hun spør videre:

– Når ble analsex og oralsex alminnelig seksualitet for barn på ni år? Vi synes ikke at niåringer skal se sine TV-idoler lage lek og gøy av simulert porno-sex.

Fossli og Ude synes heller ikke at barn skal fores med at oralsex og analsex er helt greit, så lenge det er basert på samtykke.

– Vi forstår at vi skal kunne snakke om alt, le med og av alt, men er det noe som må deles, noe statskanalen mener passer for alle? Finnes det ikke andre måter å snakke om dette på, uten at det skal lages til visuell underholdning? undrer de.

NRK: – Trygg arena

Programsjef Kristian Karlsen i NRK forteller til VG at Newton ved nyttår ble innlemmet i NRK Super for å fokusere på en yngre målgruppe, og at de derfor skilte lag med YouTube.

– YouTube-kanalen ble da «rebrandet» til NRK Unormal for å følge målgruppen videre opp i alder, med fokus på jenter 14 år. Målet er å gi tenåringer en trygg arena for tema som omhandler kropp, identitet og seksualitet, forklarer Karlsen.

Han mener forandringen ble godt nok tydeliggjort.

– Vi var veldig opptatt av å kommunisere skiftet tydelig for brukerne, inkludert foreldre og lærere som brukte Newton-kanalen. Samtidig ville vi gjerne ha med oss de eldste brukerne som hadde abonnert på Newton og var glad i programleder Lydia Gieselmann, som fortsatte som profil på kanalen.

Karlsen peker på at det før kanalen byttet navn, ble lagt ut en forklaringsvideo om overgangen.

Denne videoen kan du se HER!

– Rebranding er en lang prosess, og i månedene etter overgangen til NRK Unormal var redaksjonen særlig varsom med hvilke temaer som ble tatt opp, og påpasselig med å fortelle hva NRK Unormal er og hvem det er ment for, sier Karlsen.

Vil ikke forvirre

Han legger til at det meste av Newton-innholdet nå er skjult på kanalen.

– Dette for å unngå at brukerne blir forvirret og får noe annet enn de forventer. Samtidig var kropp og seksualitet allerede temaer på kanalen da den het Newton, så akkurat det var ikke noe nytt for de som hadde abonnert, sier han.

Karlsen påpeker videre at det er 13-årsgrense for å ha YouTube-bruker og abonnere på kanaler. Det hjelper ikke, ettersom svært mange foreldre har gitt sitt samtykke til at også barn under 13 år kan abonnere i deres navn, mener Stine Hatt Fossli og Cathrine Ude.

– Med andre ord har foreldre godtatt abonnement for yngre barn fordi det var Newton og vitenskap og læring. Av samme grunn blir kanalen brukt i undervisning, og barna har selv kunnet bruke Newton som referanse og kilde til kunnskap i undervisning, sier de.

De mener at når barna ser Newton med vitenskapsinnslag på skolen, vil de lete det opp på YouTube hjemme, og at de da vil komme rett inn på NRK Unormal.

Publisert: 27.10.20 kl. 09:40

