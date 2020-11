GLADE JUL: Emilie Nicolas og Bendik Brænne har laget en varmende sang for den kaldeste tiden på året. Foto: Jil Yngland/LITTLE BIG SISTER

Nye låter uke 45

Helt nye julesanger fra veldig kjente og mindre kjente er blant det VG mener er de viktigste låtene denne fredagen.

Nå nettopp

Eirik Lyng - Ensom i desember

Noen husker kanskje Eirik Lyng som MGPjr-finalist i 2017. Eller lot ørene like hans passe bastante og The Who-lignende «En som dæ». Fremdeles uforskammet ung fortsetter 17-åringen på Sondre Justad-kjøret med kraftpop i nordlig dialekt. Her går altaværingen fra «En som dæ» til helt ensom. Og det skal jo ingen være i julen. Teksten sjekker av så mange julepunkter med nordlig aroma at han til og med er oppe og nikker mot Kari Bremnes. Produksjonen er så omfattende og toppet at noen egentlig burde laget en norsk «Love Actually» for å få plass til den. Det er ikke ment som en oppfordring.

KA2+Coucheron - Være med deg

Den passe private bergensduoen KA2 gjorde det rimelig greit med naivt fengende «Danser med Tjommi» i fjor. I alle fall på Vestlandet. Her har bergenserne slått seg sammen med Sandvika-superprodusent Coucheron. Resultatet kan enklest beskrives som discochillversjonen av Razika. Med Nile Rodgers-aktig knirkegitar mot knips og sommerlige synther. Det handler om en forelskelse som ikke er så veldig gjengjeldt. Ikke så originalt, men utsøkt gjennomført. I et slags magisk sammentreff har de dessuten truffet tidsånden tematisk perfekt. Akkurat nå er det jo ingen som kan være med noen.

Marcus & Martinus - «It’s Christmas Time»

Det finnes allerede minst 30 «It’s Christmas Time» på en hvilken som helst strømmetjeneste. Her kommer hele Norges favoritt-tvillinger med enda en. Teksten, vel så fantasiløs, er skrevet som om den var en middels skolestil om juletradisjoner. Slik får man «snow» til å rime på «misteltoe». Og - mer interessant - «closer» til å rime på «sofa» (det skal være couch). Trofors-tvillingene fortsetter uansett voksenkarrieren med åttitallsvennlig julefunk for ivrige forførere. Eller jul, og jul. Dette er ikke en gang særlig julete, med unntak av den bjelleklangen i bakgrunnen. Dessverre er den ikke så å la seg begeistre av den heller.

Faouzia feat John Legend - «Minefields»

Marokansk-kanadiske Faouzia Ouihya har en stemme som kanaliserer både Lana del Rey, Lorde og Sia. Det er en grunn til at David Guetta benyttet 20-åringen på «Battle» allerede i 2018. «Minefields» er en hulkende voldsom og volumøs ballade som med andre bak mikrofonen kunne blitt ganske ordinær. Faouzia bærer derimot sjelelig vokaldybde og innlevelse av typen som bare dukker opp en gang i tiåret. John Legend bidrar mest med oppmerksomhet. Det er ikke det dummeste det heller. Likevel høres han ganske lite legendarisk ut sammenlignet med hovedpersonen. Vi snakker en framtidig «jeg fikk gåsehud»-delt gjenganger i TV-sendte talentkonkurranser.

Iris - «Lavender and Heaven»



Nok et dyktig, syngende fornavn fra Bergen. Iris lener seg mer mot de lavmælte britene i Daughter enn det eksplosive popspektrumet. «Lavender and Heaven» er noe så uvanlig som et nesten hundre prosent gitardrevent anliggende, i vekslingspunktet mellom glemt Beatles-låt og overgangssfærene Susanne Sundfør, Aurora og Anne Lise Frøkedal. Mer stemning og klang, enn noe man setter på for å få fart i lokalet, altså. Lovende, ganske godt drømmende og litt mye fasong målt mot innhold. Men virkelig fint.

Ulrikke med Trygve Skaug - «Nyttårsnatt»

Ulrikke Brandstorp fikk koronaødelagt Eurovisionfinalen. Trygve Skaug kan ha fått koronaødelagt årets juleturné. Ikke rart de har øynene på nyttårsnatten på dette første draget av Brandstorps kommende julealbum. En rolig og sensitiv sak som ikke er helt «Himmel på jord» (for øvrig en låt som får en helt ny dimensjon i kinoaktuelle «Gledelig Jul».) Skaugs rufsende vokal kler å møte Brandstorps klokkeklare stemme. Dessverre er det en låt som ikke helt ikke klarer å åpne seg, slik himmelen av snøfall de beskriver her. Men de skal ha for å våge å lage et rent og nattlige stille arrangement. Så får vi håpe at 2021 blir bedre enn 2020 uansett.

Secret Garden - «Sacred Night»

Utrolig nok har ikke Rolf Løvland-anførte Secret Garden gitt ut en juleplate tidligere. Sammen med den faste samarbeidsvokalisten Cathrine Iversen har de nå bestemt seg for at 2020 er året. Første bit legger seg i kategorien for harpedunkel Disney-jul i britisk middelaldertradisjon. Nøyaktig slik man forventer Secret Garden skal være, behagelig til punktet at man mer enn føler at dette har da vært spilt inn flere ganger før. «Sacred Night» er like så sakral og blåtime-mediterende vakkert som tittelen antyder. Og samtidig ganske stillestående. Mot slutten, der vokalen møtes av en voice-over om «the dawn of the newborn king» blir den direkte bisarr.

Emilie Nicolas og Bendik Brænne - «White Highway»

Gitarlyden her er alene varmende nok til å holde en hel vinter. Strykerne er akkurat passe nedtonet. Brænne synger lavt og mørkt, mens Emilie Nicolas viser et for disse ører ukjent talent for twang. De har ikke havnet i fella om å samle seg rundt enkle metaforer for jul og vintertid. I stedet er «White Highway» en duvende markering for mer enn den kommende høytiden. Der det handler om å finne veien hjem, om å finne tilbake til noen. Tempoet er dessverre litt for lavt til at den konkurrerer ut «Driving home for Christmas» med det første, men det får vi heller leve med. For slik lager man en ny julesang.

Publisert: 06.11.20 kl. 12:20

Les også