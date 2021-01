«Ex on the beach» for et nytt navn, nemlig «Ex on the beach – Afterski». Bildet er fra forrige sesong. Foto: Discovery

«Ex on the beach» ut mot Hemsedal-ordfører: − Slenger rundt seg med usanne beskyldninger

Fest, alkohol og sex – derfor vil ikke ordføreren ha «Ex on the beach» i Hemsedal. Produksjonen mener ordføreren lyver.

Publisert: Nå nettopp

«Ex on the beach» er kanskje sterk kost for mange. Vanligvis har serien hatt lokasjon i sørligere strøk, men nå settes kursen mot Hemsedal.

Det faller ikke i god jord hos kommunens ordfører Pål Terje Rørby. I avisen Hallingdølen før nyttår sa han at en sånn produksjon ikke var ønskelig. Dette på grunn av Hemsedals omdømme.

«Ex on the beach» skaper ikke akkurat de trygge familieassosiasjonene, mener Rørby.

Discovery mener på sin side at ordføreren lyver om produksjonsfirmaets fremgangsmåte, og sier de var tidlig ute med å kontakte kommunen for å høre om de trengte noen tillatelser.

Kontaktet kommunen

I mange år har kommunen sagt nei til andre produksjoner, i stor grad fordi de ikke stemmer overens med Hemsedals nye rykte og omdømme, ifølge ordføreren.

Men «Ex on the beach – Afterski» kommer til Hemsedal, enten han liker det eller ikke.

Nå er det full klinsj. Ordføreren er tydelig på at han ikke ønsker produksjonen velkommen, ifølge kommunikasjonssjef Hanne McBride i Discovery.

– Men de øvrige instansene produksjonsselskapet har vært i kontakt med, har opptrådt svært profesjonelt og imøtekommende, sier McBride til VG.

les også Mario Riera tapte på målstreken: – Ser ut som en tufs

Hun forklarer at utgangspunktet deres var å lage en afterski-versjon av programmet. Først og fremst handlet det om å finne den perfekte villa, og den fant de i Hemsedal. Deretter skal produksjonen ha kontaktet kommunen.

– Det gjorde de blant annet for å spørre om nødvendige tillatelser, sier hun.

Dette stemmer overens med kommunikasjon internt i kommunen VG har fått innsyn i.

les også Viaplay om sex uten dyne på «Paradise Hotel»: Deltagerne gir litt mer faen

En medarbeider i kommunen mailer ordføreren 30. oktober 2020 og sender «en liten gjennomgang av en telefonsamtale fra ca. 2–3 uker tilbake». Telefonsamtalen var produksjonen som informerte kommunen om at de planla noe.

Deretter forklarer medarbeideren at hen ble betrygget av at produksjonen allerede hadde kontaktet kommuneoverlege og:

«Jeg spurte om hva type datingserie dette var, og fikk til svar at dette var en rolig datingserie hvor de skulle følge parene ut på ulike aktiviteter […] Gjennom praten fikk jeg inntrykk av at dette var opptak til «Første date» og ikke noe som fikk de store alarmklokkene til å ringe.»

Dette er en sentral grunn til at ordfører Rørby mener produksjonen har «seilt med falskt flagg». «Ex on the beach» er nemlig kjent for å være alt annet enn «rolig». Se Rørbys svar lenger ned i saken.

– Veldig spesielt

– Er det noe som har blitt gjort feil?

– Rubicon er et av Norges mest erfarne produksjonsselskaper, og de opererer profesjonelt. Det har de gjort også i Hemsedal. Det er veldig spesielt at ordføreren slenger rundt seg med sterke og usanne beskyldninger og karakteristikker mot produksjonsselskapet i mediene, sier McBride, og legger til:

– Kommunen var allerede i oktober klar over hvilket program som skulle spilles inn, og produksjonen har gjentatt ganger bedt om et møte med ordføreren. Først etter mediestormen han selv har kokt opp, velger han å takke ja til et møte. Det er heldigvis ikke slik at en kommune kan være smakspoliti og dommer for hva som produseres i kommunen, hverken av tv, bøker eller kunst.

les også Disse er med i sjokk-realityen «Singletown»: – Vil bevise at vi ikke bare er et realitypar

Ordføreren sier at det stemmer at de har bedt om et møte, og at det skal avholdes digitalt fredag.

I tillegg peker han til artikkelen i Hallingdølen der en annen pressekontakt i Discovery, Ola-Magnus Svihus, sier det er vanlig at man ikke sier hvilket program man skal spille inn når man speider etter «location».

I tillegg sier Svihus i artikkelen at det var gjort klart at programmet var av typen «strand-reality» der deltagerne først og fremst skal oppholde seg i villaen, men også benytte seg av nærområde for rolige og koselige stevnemøter.

– Rolig er vel det siste man forbinder med dette programmet. Hvis ikke dette er villedende og under falskt flagg, så vet ikke jeg hva er, sier Rørby.

Altså mener han at han ikke har løyet.

Ordfører Pål Terje Rørby har innstendig bedt «Ex on the beach»-produksjonen finne et annet location. Foto: Tor Folgerø/Hallingdølen

Samtidig forklarer McBride at tittelen på den nye «Ex on the beach»-satsingen ikke var bestemt da de lette etter sted. Hun sier også at de i en tidlig fase gjennomgående omtalte sjangeren som en type reality man vanligvis ser på stranden i sørligere strøk.

Dessuten påpeker hun at de unngikk å bruke tittelen på programmet i skriftlig korrespondanse på grunn av konfidensialitet. Men fra e-posten internt i kommunen 30. oktober kommer det frem at kommunen på et vis har blitt gjort oppmerksom på at programmet er en «Ex on the beach»-variant.

Ordfører: – Respektløst

Men ordfører Pål Terje Rørby er ikke fornøyd:

– Vi prøver å være konsekvente her oppe. Hvis vi hadde sagt ja til alt sånt, hadde vi mistet veldig mye av styringen rundt hvordan vi ønsker å profilere oss. Nå har vi satt den streken et visst punkt, og det vet de, men så velger de bevisst å bak ryggen på kommunen. Det er dårlig, sier han.

– Mange andre steder i landet må godta å få produksjoner som kanskje ikke samsvarer med hva kommunene vil assosieres med? Hvorfor skal Hemsedal være et unntak og hva skulle «Ex on the beach» gjort for å få et ja?

– De hadde ikke fått et ja. Derfor har de gått bak ryggen på oss. Vi har en stor fjellheim i Norge hvor andre kanskje hadde tatt dem bedre imot. De kunne funnet denne luksushytta et annet sted enn akkurat Hemsedal når de vet at vi har en historie med å si nei til slike produksjoner, når de vet at vi ønsker et roligere omdømme, sier Rørby.

les også TVNorge utsetter «Ex on the beach» og «71 grader nord»

– Det er litt respektløst.

McBride i Discovery sier de har forståelse for at kommunen ønsker å kvitte seg med partystempelet, og at de vil vise frem alt det flotte med Hemsedal.

– Men jeg tror ikke nordmenn mener at det generelle inntrykket av hverken Mauritius eller Brasil som nydelige feriedestinasjoner er svekket etter at «Ex on the Beach»-produksjonen har vært på besøk. Tvert om, avslutter hun.