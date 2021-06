SLÅR TILBAKE: Den internasjonale superstjernen vil for første gang fortelle om farens restriktive vergemål. Foto: Eduardo Munoz / X01440

Kjæresten til Britney Spears med «Free Britney»-t-skjorte

Timer før Britney Spears skal uttale seg om det omstridte vergemålet, la kjæresten ut et bilde av seg selv iført en t-skjorte med den kjente emneknaggen «Free Britney».

Verden venter i spenning før superstjernen skal uttale seg om vergemålet i en domstol i Los Angeles onsdag kveld norsk tid. Det er ventet at rettsmøtet vil starte ved 22.30-tiden.

Noen timer i forveien la kjæresten Sam Asghari ut dette bildet på Instagram:

I 13 år har faren til Britney Spears vært oppnevnt som hennes verge, og dermed hatt kontroll over sangerens privatliv og økonomi.

Ifølge New York Times har superstjernen ved flere anledninger prøvd å komme seg ut av farens vergemål. Striden har vært oppe i retten flere ganger.

Aslak Syse, professor emeritus ved det juridiske fakultet ved UiO, forteller VG at noe lignende mest sannsynlig ikke ville skjedd i Norge:

– Det er ganske mange av de vilkårene i vergemålsloven som skulle tilsi at det er noe vanskeligere å oppnevne vergemål i Norge for en person som er i stand til å forstå hva det innebærer og motsetter seg vergemålet, forteller han.

– Mye avhenger om vedkommende er samtykkekompetent eller ikke, forteller han.

Syse forteller videre at vergemål er en siste utvei i Norge:

– Man kan si at vergemål er en unntaksregel i Norge egentlig, forteller han.

STRID: Far og datter møtes i retten. Utfallet og hva popstjernen kommer til å si er usikkert. Foto: AP

Fakta om vergemål Vergemål er et hjelpetiltak for personer som, av ulike årsaker, har behov for hjelp til å ivareta egne interesser.

Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser, kan settes under vergemål hvis det er behov for det.

Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge, med mindre han eller hun ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer. Det kreves ikke samtykke hvis vergemålet omfatter fratagelse av den rettslige handleevnen. Kilde: Vergemålsloven § 20 Vis mer

– Undertrykkende og kontrollerende verktøy

New York Times har nylig fått innsyn i rettsdokumenter som skal vise at Britney var misfornøyd med faren tidligere og oftere enn det som hittil er kjent.

– Hun uttrykte at formynderskapet er blitt et undertrykkende og kontrollerende verktøy mot henne, står det i rettsdokumentene, ifølge avisen.

Popstjernen selv har vært ordknapp rundt ordningen.

Men onsdag kveld – norsk tid – gir hun for første gang sin versjon av vergemålet hun er underlagt.

Det er ikke kjent hva hun kommer til å ta opp under rettsmøte.

Amerikansk advokat: – Håper hun forteller om hun kontrolleres

Advokat i Los Angeles Scott Rahn spesialiserer seg på tillits- og vergemålsspørsmål. Han forklarer til Reuters hvorfor denne saken har skapt så mye oppmerksomhet:

– Hun er Amerikas «Sweetheart». Hun er et stykke Americana, og hennes historie med alt det innebærer av personlige utfordringer og gjenoppstandelse er også en del av Amerikas historie, forteller Rahn.

«Free Britney»-bevegelsen har lenge vært bekymret for at artisten blir manipulert av faren og kontrollert mot sin egen vilje.

Familierettsadvokat Christopher Melcher sier at han håper artisten henvender seg direkte til fansen om dette.

– Jeg håper hun forteller om hun kontrolleres, om dette er noe hun frivillig ønsker seg, om at dette er ønskene hennes og at hun forsikrer dem (fansen) at hun er OK, utdyper han til Reuters.

– Jeg kan bare forestille meg at hun kommer til å adresserer en rekke saker – hvorfor det fungerer, hvorfor det ikke fungerer og hvilke forandringer hun ønsker seg, sier Rahn.

– Det kan hende hun bare vil fjerne noen begrensninger og få oppfylt disse, påpeker Rahn.