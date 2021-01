Julianne Nygård er felt i Fim. Foto: Fredrik Solstad

Pilotfrue felt i Fim for markedsføring rettet mot gravide

Influencer Julianne Nygård har gitt kostholdsråd til gravide i reklame.

Sammen med influencer Julianne Nygård, også kalt Pilotfrue, har Protein.no blitt felt i Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim).

Fagutvalget mener influenceren bidrar til kroppspress i sin reklame for Protein.no rettet mot gravide.

Dagbladet omtalte fellelsen først.

Utvalget skal motvirke kroppspress i sosiale medier og i influencermarkedsføringen. På grunn av det har flere influencere blitt felt i Fim.

Sist ut var Ida Johansen Aaserud, som ifølge Fim indirekte reklamerte for kosmetiske inngrep på sin profil.

Denne ganger er det snakk om Julianne Nygård. Hun har nesten 80.000 følgere på Instagram og har nettopp fått sin andre sønn.

Nygård anbefalte måltidserstatter for gravide. Produktet, Slim måltidserstatter av Protein.no, hevder hun hjalp henne å ha et variert kosthold.

I vedtaket står følgende:

«Bildet som er innklaget har en høygravid Julianne Nygård med en kopp Slim måltidserstatter som blikkfang. Hun snakker tekstlig om viktigheten av å opprettholde et variert kosthold og at måltidserstatter hjelper for å holde motivasjonen oppe under og etter graviditeten. Hvilken motivasjon fremgår ikke av teksten. Totalt sett etterlates et inntrykk av at Slim måltidserstatter anbefales for gravide. Navnet på produktet viser etter Fims oppfatning at dette er et produkt for å holde seg slank.»

Fim mener Nygård har et selvstendig ansvar for hvorledes hun fremstår når hun benyttes av sine sponsorer, står det videre.

«Her er oppfordringen klar-bruk måltidserstatning når du er gravid. Protein.nos nettside har slankeprodukter som sine mest sentralt plasserte produkter», står det, før vurderingen avsluttes:

«Fim vurderer at denne influencermarkedsføringen er med på å skape kroppspress»

Protein.no svarer i vedtaket

Protein.no mener ut fra tilsvaret i Fims vedtak at klagen er «useriøs».

«Det stemmer at slim måltidserstatning kan brukes av gravide. Hvorfor dette skal være negativt greier vi ikke helt å skjønne? De fleste som har vært gravide vet hvor vanskelig det kan være i få i seg nok næring. De fleste som har gått gravid har konstant kvalme, dårlig matlyst -ja generelt så sliter mange med å få i seg det de trenger», står det.

Videre skriver de at produktet overholder alle regler og krav som er fastsatt av EU, og at reklamen ikke har som mål å få produktet til å virke slankende. De påpeker i tillegg at markedsføringen ikke er rettet mot barn og unge, men mot gravide og voksne kvinner.

«Klagen i denne saken er utrolig tynn og useriøs, vi håper dere vurderer om innsender av klage faktisk har satt seg inn i budskapet og innholdet i reklamen», avslutter tilsvaret fra Protein.no.