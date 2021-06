SELVIRONI: Christine Koht postet video og langt innlegg på Facebook torsdag kveld – fra enda et hastebesøk på sykehuset. Foto: FAKSIMILE, FACEBOOK

Christine Koht: − Første gang jeg er akuttinnlagt i fullstendig feil klær

Christine Koht (54) satt i bilen på vei til bursdagsfeiring for kona, Pernille Rygg (58), da hun plutselig fikk et illebefinnende.

Komikeren, som i snart tre år har vært ut og inn av sykehus på grunn av kreft, skriver og forteller selv på Facebook hva som skjedde.

Sammen med en video, der hun ligger i sykehussengen iført blomstrete kjole, rosa støvletter og blomsterkrans og lysslynge på hodet, skriver Koht at «Sånn er livet mitt. Jeg kan bli dødssyk på ett sekund».

Koht og Rygg bor i Tønsberg, men satte torsdag kursen mot Oslo for å feire bursdagen til Rygg og 90-årsdagen til Ryggs far. De to deler nemlig fødselsdagsdato.

«Så plutselig BANG, ved Sande, fikk jeg ikke puste og hostet og mistet stemmen, og sank sammen», skriver Koht, som har åpen retur på sykehuset.

Bilen måtte bråsnu og kjøre til akutten.

– Enda et sirkus

Koht klarer i velkjent stil å se det humoristiske også i denne situasjonen.

«I dag det er aller første gang at jeg er blitt lagt på båre i ballkjole-festantrekk med rosa lakksko (...) Og gjett om sykepleiere syns det er fest å få enda et sirkus rullende inn», skriver hun.

I videoopptaket viser Koht frem ny, spesialsydd kjole for det som skulle være en festlig anledning.

– Det er første gang jeg er akuttinnlagt i fullstendig feil klær, ler hun.

Dette skulle bli den første festen på veldig lenge, og Koht hadde gledet seg i mange måneder.

«Vi var så lykkelige over livet at vi trallet, og var enige om at vi aldri har vært så sprenglykkelig noen gang, og for å få feire bursdag og selve LIVET», skriver hun og legger til at de som ser posten «får lov til å le».

Gikk glipp av festen

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Koht, men Rygg opplyser i en SMS at kona er i fin form igjen:

«Heldigvis. Det ordnet seg kjapt, og det er et godt tegn.»

Rygg forteller at Koht var ganske sliten etter sykehusbesøket, men at hun var glad for å komme ut av huset.

«Vi gikk glipp av pappas 90-årsdag i Oslo. Skikkelig leit. Men jeg fikk bursdagsgaver», skriver Rygg etterfulgt av en smile-emoji.

Koht selv runder av gårsdagens innlegg med: «Så nyt livet, ta på deg ballkjole og kjør batteri-blomsterslynge, uansett hvor du er.»

GIFT: Pernille Rygg og Christine Koht under et møte med VG i 2003. Foto: Helge Mikalsen, VG

Helt siden hun fikk kreft i 2018, har livet vært en berg-og-dal-bane for Koht. Hun har bodd 15 måneder sammenhengende på sykehus og vært døden nær flere ganger.

I fjor vår viste prøvesvar at det ikke var spredning av kreften, men hun sjekkes hver tredje måned. I februar uttalte Koht til VG at hver kveld hun legger seg, er hun usikker på om hun får oppleve en ny dag.

Men tilbake på jobb, det vil hun. Går alt etter planen, er 54-åringen tilbake på scenen i september – med mini-bokturneen «Kohts liv».