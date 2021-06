NYTT PAR: Mark Ronson bekrefter at han har spurt Grace Gummer om giftemål. Foto: PA / AFP

Nytt superpar: Mark Ronson og Meryl Streeps datter forlovet

DJ-en, artisten og produsenten Mark Ronson (45) bekrefter nå at han er forlovet med Grace Gummer (35) som er skuespiller som sin mor, Meryl Streep (71).

Flere amerikanske medier, deriblant Daily Mail og People, melder at Ronson kom med bekreftelsen i podkasten The Fader Uncovered.

Ryktene har gått varme den siste måneden etter at Gummer ble sett med en svær diamantring på fingeren.

– Jeg forlovet meg i helgen, sa Ronson i podkasten og fortsatte med å fortelle om parets første kyss, som han beskriver som «corny».

Ronson og Gummer har vært et par i offentligheten siden mars, men skal etter sigende ha datet i ett års tid. Både Mark Ronson og Grace Gummer har vært gift tidligere, Gummers ekteskap holdt kun i 42 dager i 2020.

Ingen av dem har foreløpig barn, men Ronson fortalte Radio Times sist oktober at han aldri hadde sett på all jobbingen sin som en erstatning for en familie.

– Jeg har disse varme forholdene som kan tilfredsstille den delen av sjelen, men tro meg – jeg bytter dem gjerne inn for barn.

Grace Gummer har jobbet mest innen teater og fjernsyn det siste tiåret, men også med film. Mark Ronson har blant annet vunnet tre Grammys for sin produksjonsjobb på «Back In Black»-albumet til Amy Winehouse, han slo flere nummer én-rekorder med «Uptown Funk» sammen med Bruno Mars og han vant både en Oscar, Grammy og Golden Globe som medforfatter av Lady Gaga og Bradley Coopers «Shallow» fra filmen «A Star Is Born» – for bare å nevne noe.

Fun fact: Gitaristen i åttitallsheltene Foreigner, Mick Jones, er Ronsons stefar!