MOBBEANKLAGER: Chrissy Teigen slår tilbake om mobbeanklagene fra Michael Costello

Konflikten mellom Chrissy Teigen og Michael Costello blusser opp

Managementet til Chrissy Teigen (35) hevder bildene Michael Costello (38) la ut på Instagram tidligere denne uken er falske.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Nå nettopp

Bildene viser angivelig en meldingsutveksling med supermodell Chrissy Teigen hvor hun blant annet skriver:

«Rasistiske personer som deg fortjener å lide og å dø. Du kan like så godt være død. Karrieren din er over.»

Bildene er en del av et lengre innlegg Michael Costello la ut på Instagram på mandag. Her fortalte han at han lenge har slitt med selvmordstanker som følge av trakassering og mobbing etter en rasistisk kommentar han skal ha ytret på sosiale medier i 2014.

Han har hele tiden påstått at den rasistiske kommentaren var «photoshoppet» av en av hans tidligere ansatte for å ydmyke han offentlig.

Han påstår at meldingene fra supermodellen har preget han de siste årene, og at han fortsatt føler seg traumatisert av hendelsen.

Men nå svarer managementet til Teigen på anklagene.

Mener bildene er falske

Ifølge magasinet People uttaler managementet til Teigen til Business Insider at bildene er falske.

De peker på flere tegn som antyder dette.

Ett eksempel er at noen meldinger mangler det bekreftende symbolet for «lest melding», noe som kan tyde på at skjermdumpene er fra 2014 – før Instagram fikk denne funksjonen.

Videre viser bildene både blå og lilla meldinger, en design som ikke ble innført på Instagram før 2020.

Bildene viser også et ikon for «video chat», noe som ble introdusert på Instagram i 2018.

Managementet sier til Business Insider at disse inkonsekvente tegnene tyder på at meldingsutvekslingen mellom han og Teigen er falsk.

SUPERPARET: Supermodellen Chrissy Teigen er gift med artisten John Legend. Her avbildet på Oscar-gallaen i 2020 Foto: OConnor-Arroyo / AFF

Chrissy Teigen: – Jeg var et troll

Det har stormet rundt Chrissy Teigen den siste måneden. Flere mediepersonligheter har beskyldt henne for trakassering og nettmobbing. Som følge av det trakk hun seg fra Netflix-serien «Never Have i Ever».

På Instagram på mandag la hun seg flat for hvordan hun hadde oppført seg i starten av karrieren:

«Jeg var et troll, punktum. Og jeg er så lei meg for det».

«Jeg ber ikke om tilgivelse, bare tålmodighet og toleranse. Jeg ber om lov til å gjøre opp for mine tidligere feil og få mulighet til å forbedre meg og til å forandre meg til det bedre».