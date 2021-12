EKTEPAR: Harald Dobloug og Katarina Flatland på Elle-fest i Oslo i 2016

Katarina Flatland og ektemannen krever 2,1 millioner i prisavslag etter boligkjøp

Katarina Flatland (32) og Harald Dobloug (32) kjøpte i fjor en villa for 14,5 millioner i Oslo. Nå krever ekteparet 2,1 millioner fra tidligere eier.

Av Catherine Gonsholt Ighanian og Marcus Husby

Publisert: Nå nettopp

I sluttinnlegget som er sendt Oslo tingrett denne uken begrunner parets advokat millionkravet med «fullstendig dreneringssvikt» i Oslo-villaen.

«Svikten har oppstått flere år tilbake i tid og forårsaket vanninntrengning i samtlige vegger i huset, som har medført store innvendige skader i boligen.», skriver advokat Gina Kristiansen Borgersrud.

Hun legger til at utbedring av drenering er en omfattende og krevende jobb, og viser til tilbud som anslår prisen for arbeidet til i overkant av to millioner kroner. Paret skal ha ikke ha funnet tegn til feilene ved boligkjøpet. Men skal ha reklamert umiddelbart da de oppdaget fukten i underetasjen under oppussing tidligere i år, ifølge sluttinnlegget.

Programlederen og ektemannen kjøpte huset ved Holmendammen i hovedstaden i fjor sommer.

Motpartens advokat, Andreas Langeland, mener på sin side at selger ikke har hatt kjennskap til feilene utover det som er opplyst før salget. Han skriver også at reklamasjonen skal være fremsatt for sent og mener prisavslaget fra ekteparet Flatland Doubloug uansett er for høyt.

– Selgerne registrerer at det er fremsatt et krav om prisavslag på over 2 millioner kroner for en eldre drenering. De er klare på at det ikke er noen slike mangler ved boligen, og ser frem til tingrettens vurdering av saken, skriver Langeland i en e-post til VG.

Tvistesaken er berammet til 6. januar 2022, og det er satt av to dager til saken i retten. VG har tidligere omtalt den kommende rettssaken. Men det er først nå det blir kjent hva tvisten dreier seg om.

Før de kjøpte huset, bodde Flatland og Dobloug i en leilighet i Oslo. Denne ble solgt for ni millioner kroner.

Eneboligen ved Holmendammen ble tinglyst i juli fjor, og Flatland og ektemannen eier halvparten hver. De to ble for øvrig foreldre i fjor sommer – kort etter at de flyttet inn i huset.

«Her vil jeg bli gammel», skrev Flatland under et Instagram-bilde av seg foran huset rett etter overtagelsen.

VG har prøvd å komme i kontakt med Katarina Flatland og advokat Gina Kristiansen Borgersrud uten å lykkes.