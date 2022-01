FILM NUMMER FEM: Daniel Craig som James Bond i «No Time to Die», som kom ut i 2021. Han har spilt i fem Bond-filmer.

Daniel Craig avslører at han foreslo sjokk-avslutningen

Daniel Craig har visst hvordan Bond-eventyret kom til å ende, helt siden han selv foreslo slutten til produsenten i en bil i Berlin i 2006.

Av Ylva Schwenke

Spoiler-alarm: Denne artikkelen omtaler slutten på «No Time to Die». Les på eget ansvar.

Den legendariske agenten James Bond har blitt spilt av seks forskjellige skuespillere de siste 59 årene, og de fleste hadde nok fått med seg at det fortsatt var Daniel Craig som skulle få æren av å portrettere Agent 007 i «No Time to Die», som kom ut i fjor.

Produsentene hadde imidlertid holdt kortene tett inntil brystet rundt hvordan akkurat Craigs Bond skulle ende. I et intervju med Variety forteller Craig om hva som skjedde i 2006, og som låste skjebnen til hvordan hans karriere som Bond skulle ende.

– Hvor mange av disse filmene må jeg lage?

Ifølge Craig satt han og Bond-produsent Barbara Broccoli sammen i en bil på vei fra filmpremieren av «Casino Royale» i Berlin i 2006.

– Alt gikk bra. Folk likte filmen. Og det så ut som jeg skulle få en sjanse til å lage minst en annen film. Jeg sa til Barbara: «Hvor mange av disse filmene må jeg lage?» For jeg ser egentlig ikke på kontrakter eller noen av disse tingene, sier han, og fortsetter:

– Og hun sa: «Fire.» Da svarte jeg: «Ok, ok. Kan jeg drepe ham i den siste?» Og hun nølte ikke. Hun sa: «Ja.», sier Craig i intervjuet med Variety.

Det skulle imidlertid en del overbevisning til før Broccoli fikk overbevist den andre produsenten, Michael G. Wilson, fordi Daniel Craigs Bond hadde blitt så populær.

En anonym kule, dårlig østers og en rakett

Mange (mer eller mindre seriøse) forslag lå på bordet da beslutningen først var tatt: Hvordan skulle Bond dø? Dårlig østers, eller i en rakettoppskytning er noen av forslagene som listes opp.

– Vi tenkte på en anonym kule, men det virket bare som om en død med konvensjonelle våpen ikke virket passende. Med tanke på hvor mye han hadde vært i stand til å rømme fra alt annet, virket det faktum at det bare ville være en kule som alltid hadde navnet ditt på seg fra begynnelsen, som et slags tematisk element, selv om det var realistisk, for Bond måtte det være noe utover det – som den umulige, umulige situasjonen, sier regissør Cary Joji Fukunga til Variety.

Et uoverkommelig problem

Det var det han endte opp med. For å redde hans store kjærlighet og hans datter bestemmer Bond seg for å bli på øya han selv har bestilt et missilangrep på for å stanse fienden Lyutsifer Safin (Rami Malek), hans Heracles-våpen og plan om å drepe millioner av mennesker.

– Jeg tror det viktige var at vi alle prøver å skape en tragediesituasjon. Ideen om at det er et uoverkommelig problem, og det er ingenting noen kan gjøre med det. Og den større kraften er Safins våpen. Det dreper det eneste Bond ønsker i livet, som er å være sammen med menneskene han elsker og at han ikke kan være sammen med dem. Derfor er det ingenting verdt å leve for, forteller Craig i intervjuet.

Dermed dør James Bond for første gang etter 59 år på filmlerretet. Men som alle vet: Det er aldri virkelig slutt for karakteren James Bond.