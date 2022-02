Disse kan vinne årets Gullbarbie

I fjor skapte prisutdelingen debatt – men ikke om det den er ment å handle om. Derfor har Press gjort endringer i stemmesystemet i år.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Hvert år deler Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press ut prisen Gullbarbie, som går til den reklame- og medieaktøren som er best på å få̊ ungdom til å føle seg verst.

Nå er årets nominasjoner klare, og disse tre er nominert: Onlyfans, Protein.no og Brandy Melville.

– Vi har valgt ut tre verdige kandidater i år. For oss handler det ikke egentlig om hvem som vinner, men om å sette fokus på hvordan en gigantisk bransje utnytter usikkerhet og sårbarhet blant barn og unge for å tjene penger, sier Press-leder Lea Mariero.

Mariero mener samfunnet går i riktig retning, og trekker blant annet frem påbudet om å merke retusjert reklame, som ble stemt gjennom i Stortinget i fjor sommer. Det er likevel langt igjen til mål, mener Press-lederen.

– Vi mener det er feil at reklame- og mediebransjen tjener penger på at ungdom får dårlig psykisk helse. De burde heller ta ansvar og vise mangfold enn å spille på ensidige skjønnhetsidealer, utdaterte kjønnsrollemønster og unødvendig seksualisering.

Under kan du lese begrunnelsene for nominasjonene:

Info Derfor er de nominert Onlyfans er nominert fordi plattformen markedsfører og oppfordrer til salg av seksualisert innhold til barn og unge, for å tjene penger. Plattformen har 18 års aldersgrense, men influencere bruker andre plattformer med lavere aldersgrense for å rekruttere.

Protein.no er nominert for å aktivt bruker influencere med et ungt publikum for å reklamere for blant annet slankepiller, måltidserstatninger og fettforbrennende produkter. De hevder at produktene deres kan forbrenne fett om natten og gjøre deg tynnere, brunere og sterkere. Å målrette et budskap som dette mot unge mennesker, kan føre til usunne vekt- og kostholdsendringer og spiseforstyrrelser.

Brandy Melville er nominert for sin «one size fits all»-policy og for markedsføring av et ensidig skjønnhets- og kroppsideal. Nylig kom en rapport som viser at selskapets holdninger ikke bare reflekteres i klesstørrelsen de selger. Rapporten avdekket blant annet at ansatte har tatt felles slankekurer før toppsjefer kommer til butikkene, og at det har kommet forespørsler fra sentralt hold om å fjerne mørkhudede kunder fra butikkene. Vis mer

Fikk advarsel

Ifølge Mariero jobber Onlyfans aktivt for å omgå sin egen aldersgrense på 18 år. Hun peker på at mange influencere rekrutterer nye brukere via plattformer med lavere aldersgrenser, og at de på den måten tjener mer penger.

I desember sendte Forbrukertilsynet ut advarsler til 14 norske Onlyfans-profiler, blant annet Melina Johnsen, Caroline Nitter og Christian Brennhovd.

I brevet til influencerne skrev Forbrukertilsynet blant annet:

«Dersom du har mindreårige følgere og markedsfører innhold på OnlyFans ved bruk av seksualiserende bilder eller videoer med et utfordrende fokus på nakenhet og kropp, så vil markedsføringen lett være i strid med markedsføringsloven.»

– Vi mener at Onlyfans ikke har gode nok sikkerhetsrutiner for å unngå at barn bruker plattformen. Det er veldig enkelt å komme inn selv om man er under 18 år, sier Mariero i Press.

Nominert to år på rad

Klesbutikken Brandy Melville, som har én butikk i Norge, var nominert også i fjor. Press har som hovedregel at en organisasjon ikke nomineres flere år på rad, men mener det er kommet nye grunner til å nominere kleskjeden i løpet av det siste året.

I september kom en rapport, blant annet omtalt av Business Insider, som avdekket tilfeller av grov diskriminering og seksuell trakassering i kleskjeden.

Tidligere har kleskjeden fått kritikk for «one size fits all»-policyen sin.

Press mener rapporten fra i høst er så urovekkende at de ser behovet for å nominere kleskjeden i år igjen.

– Rapporten avdekker urovekkende holdninger i selskapet, ikke bare når det kommer til hvordan de markedsfører seg utad, men også innad i selskapet. Du må passe inn i trange idealer, både som kunde og ansatt. Hvis ikke er du ikke velkommen, sier Mariero.

– Det er en ekstrem markedsføring og et ensidig skjønnhetsideal, og det bør få konsekvenser for butikken og merkevaren.

– Kan føre til spiseforstyrrelser

Den siste nominerte er nettbutikken Protein.no, som blant annet selger slankepiller, måltidserstatninger og fettforbrennende produkter – og bruker influencere aktivt i markedsføringen.

– Businessmodellen deres målretter budskapet mot barn om unge – et budskap som handler om usunne vekt- og kostholdsendringer. I verste fall kan det føre til spiseforstyrrelser, sier Mariero.

I en e-post til VG skriver en representant for Protein.no at det er skuffende å bli nominert til prisen, og at de vil se nærmere på hva de kan gjøre annerledes.

– Vårt mål er utelukkende å gjøre kvinner sterkere. Protein-bransjen har lenge vært veldig menns-fokusert og vi har et veldig stort ønske om det skal være et tilbud for kvinner også.

De skriver videre at de vil ta til etterretning at de er nominert, og er åpne for innspill om hva de kan gjøre annerledes.

– Vi har tidligere hatt god dialog med både FIM og Forbrukertilsynet. Vi sendte Forbrukertilsynet nye retningslinjer for hvordan vi skal promotere i januar i år og har vært veldig opptatt av å følge disse.

Hverken OnlyFans eller Brandy Melville har svart på VGs henvendelser om nominasjonene.

Endrer stemmesystemet

I fjor skapte nominasjonene, og senere utdelingen, av Gullbarbien stor debatt. Sophie Elise AS vant prisen, noe Sophie Elise Isachsen selv omtalte som uthenging i mediene.

Isachsen reagerte også på at Press ikke kvalitetssikret at det faktisk er barn og unge som stemmer frem vinneren.

– Det er klart det kan gi et uriktig bilde av situasjonen, at man får det presentert som at «alle ungdommer hater Sophie Elise», sa influenceren til VG.

– Vi opplevde at det var en måte å ikke ta ansvar på. Vi mener at Sophie Elise AS var en verdig vinner, og det oppsto en viktig samtale om problematikken i ettertid av utdelingen i fjor, sier Press-lederen til VG.

Mariero sier at Press aldri før har fått kritikk for stemmesystemet. I år har de likevel tatt grep for å unngå at stemmedebatten overskygger det de mener prisutdelingen egentlig bør handle om. I år må derfor alle som vil stemme verifisere seg gjennom Vipps.

Prisen deles ut 1. mars.