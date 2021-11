«Sinnasnekker'n» tapte i retten igjen

Otto Robsahm dømmes til å tilbakebetale et lån på 323.500 kroner til en tidligere forretningspartner.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I oktober ble det kjent at tidligere forretningspartner Daniel Eriksen Furnes saksøker Otto Robsahm, også kjent som «Sinnasnekkern», for tilbakebetaling av et lån på 323.500 kroner.

– Min klient lånte til sammen 323.500 kroner privat til Otto, som gikk direkte til Ottos private konto. Vi mener at Otto har lånt disse pengene, og at det er en selvfølge at han skal betale tilbake, sa Furnes advokat, Trond-Ivan Blomsø til VG.

Nå har Furnes vunnet frem i retten.

VG oppdaterer saken.

At det var en selvfølge at Robsahm skulle betale tilbake pengene mente derimot ikke Robsahms advokat Hugo Rolf Hansen.

– Det er riktig at partene er uenige om kroner 323.500 er lån eller honorar, skrev Hansen i en sms i oktober.

Videre skrev han at de mener at beløpet ikke er noe lån, men et honorar som ikke skal tilbakebetales.

VG har forsøkt å få en kommentar fra advokatene i saken, foreløpig uten å lykkes.

Må punge ut flere millioner

Rettsforhandlingene foregikk i Buskerud tingrett i slutten av oktober. Dette er ikke første gang de to partene møttes i retten.

I september ble Robsahm i Salten og Lofoten tingrett dømt til å betale tidligere forretningspartner Daniel Eriksen Furnes seks millioner kroner.

Robsahms advokat opplyste at de var uenig i tingrettens vurdering, og sa de ville anke dommen.

Den gangen var søksmålet rettet mot selskapet til Robsahm, Team Otto AS, hvor Robsahm eier femti prosent av aksjene. Hans kone eier de resterende aksjene.