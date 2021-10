Helene Olafsen og Jørgen Nilsen møttes under innspillingen av «Skal vi danse» i 2017. I dag er de samboere og har barn.

Helene Olafsen og Jørgen Nilsen må fjerne brygge og bygninger etter strandsone-bråk

Helene Olafsen (31) og Jørgen Nilsen (31) har fått klar beskjed: Fjerner de ikke brygge og bygninger på egen eiendom, risikerer kjendisparet tvangsmulkt.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

23. mai 2021 varslet Plan- og bygningsetaten (PBE) at det var registrert ulovlige forhold på eiendommen til Helene Olafsen og Jørgen Nilsen.

I et nytt brev opplyser PBE at de hovedsakelig fastholder sine vurderinger som fremkommer i varselet, og at de derfor går videre med et pålegg.

En nabo står også som mottager av brevet.

PBE har gitt naboen, Olafsen og Nilsen frist til 20. januar 2022 til å fjerne ulike bygg og brygger. Det er åtte forhold PBE har listet opp som ulovlige, og dersom de ikke fjernes innen tidsfristen må partene betale tvangsmulkt på 20.000 kroner hver av de ulike forholdene.

– Vi er i dialog med PBE. Det stemmer at tiltakene ble oppført lenge før vi overtok. Sameiet forholder seg til fristene som er gitt, og skal ta stilling til veien videre i fellesskap. I mellomtiden prøver vi å ikke la det ødelegge for mye livskvalitet, skriver Olafsen i en tekstmelding.

Olafsen og Nilsen kjøpte tomannsboligen på Nordstrand sommeren 2019. Tiltakene på eiendommen som Olafsen og Nilsen nå må fjerne, ble oppført før paret flyttet dit.

Kommunen har imidlertid først blitt gjort oppmerksom på disse forholdene gjennom oppsøkende virksomhet i 2020.

«Ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven foreldes ikke, og det er alltid nåværende eier/eiere som er ansvarlig for at tiltak er oppført i tråd med bygningslovgivningen» står det i brevet.

PBE mener dermed at vedtaket ikke er urimelig.

les også Helene Olafsen etter fødselen: – Alt er forandret

Følgende tiltak på eiendommen omtaler PBE som ulovlige forhold:

To brygger.

To mindre bygninger i strandsonen.

Terrasser/plattinger i tilknytning til bygningene.

Betongkonstruksjon på grensen til naboeiendommen.

Levegg/tett gjerde mot naboeiendommen.

Konstruksjon benyttet til lagring.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker.

Olafsen og Jørgensen møttes under innspillingen av «Skal vi danse» i 2017 hvor de to danset seg hele veien til seier. Om lag et halvt år etter at seieren var sikret sto de frem som kjærester, og i 2019 forlovet de seg. I mars 2020 fikk de sitt første barn sammen.