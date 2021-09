NY JOBB: I VGTV skal Leivestad jobbe med både TV- og podkast-prosjekter.

Martha Leivestad slutter i NRK

Fra januar 2022 blir Martha Leivestad ny profil i VGTV: – Jeg skal ikke legge skjul på at det er gøy med mer lønn, sier hun.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er NRKs humorkollektiv «4ETG» som deler nyheten på sin Youtubekanal torsdag ettermiddag. Her har Martha Leivestad hatt en sentral rolle i snart fire år. I NRK har hun også hatt sin egen dokuserie «Martha blir rik».

Fra januar 2022 blir hun ny profil i VGTV, og skal jobbe med både TV- og podkast-prosjekter.

– Jeg kjente at tiden var inne for å gjøre noe nytt, sier hun til VG.

Den siste tiden har en rekke NRK-profiler meldt overgang til VGs eierselskap, Schibsted, for lage podkastinnhold for PodMe.

Det er foreløpig ikke kjent om Leivestads podkastprosjekt blir en del av PodMe-satsingen – men det at hun skal til samme kontorbygg som flere av sine tidligere NRK-kolleger er altså et faktum.

– Jeg er jo i den gjengen, samtidig som jeg ikke føler meg som i den gjengen. For meg er dette et veldig viktig valg for å vokse videre. Så jeg føler vi er i samme båt, samtidig som jeg føler jeg ror alene.

– Trist

– Ble du «headhuntet»?

– Ja, det kan man vel si. Og det er jo veldig stas.

Programsjef i VGTV, Martin Jøndahl, sier de er glade for å få med Leivestad i gjengen.

– Hun har vist at hun er en av landets morsomste, senest i «Ikke lov å le på hytta» på VGTV. Martha er et perfekt tilskudd til miljøet hos oss og vi gleder oss veldig til å jobbe med henne, sier han i en pressemelding.

Selv om hun gleder seg til den nye jobben, sier hun det er vemodig å slutte i NRK.

– Jeg elsker «4ETG», det har vært verdens fineste jobb. Vi har publisert videoer hver eneste uke i mange år, det har vært en utrolig læringskurve for meg. Derfor er veldig trist å slutte, men det å begynne i VG blir spennende.

– I VGTV skal jeg starte podkast med Marlene Stavrum. Vi vet ennå ikke helt hva vi skal gjøre, men det er veldig gøy at vi står med helt blanke ark.

På spørsmål om hvilket type innhold hun ønsker å lage som VGTV-profil svarer hun «noe personlig».

– Som «Martha bli rik». Det å finne ut av noe samtidig som jeg legger min humor i det, synes jeg er veldig gøy, men vi får se.

Hemmelig lønn

– Hvor mye penger ligger det i dette?

– Jeg har jo laget en økonomi-serie, så jeg synes jo det er viktig at man svarer på sånne spørsmål. Men jeg kommer ikke til å svare på dette, ler hun.

– Men jeg skal ikke legge skjul på at det er gøy med mer lønn, og at det er motiverende. Men det er også fordi det virker utrolig gøy, og fordi jeg uansett var innstilt på at jeg skulle gi meg i «4ETG».

Hun legger heller ikke skjul på at det er mange nerver knyttet til jobbskiftet.

– Jeg håper at jeg i tillegg til å ta med erfaringer fra «4ETG» og egen TV-serie kan vise at jeg også er god på mye annet.

– Hvordan tror du følgerne til «4ETG» reagerer?

– Jeg er veldig spent. Men jeg tror og håper at de skjønner at det nå er det på tide for meg å gå videre. Anniken og Karsten er jo knallgode i jobben sin, og jeg håper jo at dette vil være med på å styrke «4ETG».

– Jeg har ikke vært noen annen plass, og i løpet av et arbeidsliv skal man være flere plasser. Jeg elsker NRK, men det blir spennende med noe nytt.