HOFTENE LYVER IKKE: Den colombiansk-libanesiske sangeren Shakira.

Villsvin rappet sekken til Shakira

Turen tok en uventet vending for sangeren og sønnen hennes da villsvin skal ha gått til angrep.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

I en rekke innlegg på Instagram forteller popstjernen (44) om det uheldige møtet med dyrene i en park i Barcelona.

– Se på hvordan to villsvin som angrep meg i en park har etterlatt sekken min, sier hun og viser frem skadene, ifølge BBC.

Sekken ser ut til å være tilgriset med jord og har løse tråder i festene.

– De skulle ta med sekken min inn i skogen med mobilen min inni. De har ødelagt alt, forteller hun videre.

Shakiras liste med hitlåter er lang, men hun er kanskje mest kjent for sangen «Hips don’t lie» og en av to offisielle sanger for fotball-VM i 2010, «Waka Waka (This time for Africa)».

Ifølge Daily Mail kommer så sønnen Milan (8) inn i bildet, og hun ber ham bekrefte historien:

– Milan, fortell sannheten. Fortell om hvordan moren din sto opp mot villsvinene.

Nettstedet skriver videre at det ser ut til at både mor og sønn kom uskadet fra møtet med villdyrene.

Sønnen Milan har hun sammen med ektemannen Gerard Piqué, som spiller for fotballaget Barcelona FC.

LYKKELIGERE DAGER: Shakira sammen med mannen Gerard Piqué etter at Barcelona vant Copa del Rey i 2015.

Villsvin på ville veier har blitt et økende problem i Barcelona de siste årene, skriver BBC.

I 2016 fikk spansk politi over 1000 telefoner om villsvin som angrep hunder, forstyrret trafikken og løp inn i biler i byen.

Noen år tidligere forsøkte en politimann å skyte et villsvin med tjenestevåpenet sitt, men klarte ifølge BBC å treffe patruljepartneren sin i stedet.

Også i Norge har villsvinbestandens spredning forårsaket bekymring, og i 2020 ble det for første gang felt et villsvin på Hvaler, sør for Fredrikstad.

Villsvinet har de siste årene blitt stadig mer synlig på grensen, og i 2019 lanserte Miljødirektoratet og Mattilsynet en handlingsplan for å stoppe villsvinet fra å etablere seg i norske skoger.

