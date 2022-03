«FETT!»: Ramón fratok nylig Karpe førsteplassen på Spotify: – Sjukt. Helt rått. Jeg fikk litt anerkjennelse fra dem også, sier han til VG.

Norges største TikTok-artist: − TikTok var så sykt teit

TikTok har vært en vesentlig ingrediens i Ramóns suksessoppskrift. Men artistens forhold til appen startet med skepsis.

Av Xueqi Pang

Publisert: Nå nettopp

Ramón Andresen (23) var den eneste artisten som klarte å danke Karpes nye plate Omar Sheriff fra toppen av Spotify-topplisten i Norge.

Over en uke etter slippet, regjerer han fortsatt på tronen.

Ramón er en aktiv figur i sosiale medier, og særlig på TikTok. Men forholdet hans til den populære videoappen startet med skepsis.

OSLOKJÆR: Ramón liker seg best i den kulturrike bydelen Grünerløkka i hovedstaden, og har etablert en vennegjeng på «’Løkka»

Forbandt TikTok med cosplay

Skal vi tro Ramón, er det ingen forskjell på hvem han er i virkeligheten og på TikTok.

– Jeg er han morsomme. Han bakerste i klasserommet som bråker. Jeg føler jeg er fyren som folk kan relatere til. Jeg prøver ikke på TikTok, jeg er bare meg selv, sier han til VG.

Blant hans tidligste TikTok-videoer, kan man se at Ramón en gang kalte seg for «Cosplayswag69». Et tidligere brukernavn han virker til å ha glemt selv.

MEG SELV: – Det du ser er det du får. Det er jo selvfølgelig noen flere lag, men for det meste bare den jeg er, sier Andresen om sin persona i sosiale medier.

– Liker du cosplay?

– Haha, nei?

– Liker du ikke cosplay? For du het det på TikTok før ...

– Hahaha, fy faen! Da jeg begynte på TikTok så syntes jeg det var så sykt teit, og tenkte: «Hva er dette her for noe?» Jeg fikk litt cosplay-aktig vibe av videoene der. Jeg er virkelig ikke fan av cosplay. Jeg er imot cosplay!

– Nei, jeg tuller. Jeg hater når folk sier de ikke er fan av noe før de har prøvd det. Nå bør jeg kanskje utfordre meg selv og prøve cosplay.

– Hva ville du cosplayet?

– Alt som kommer i hodet nå er «Pirates of the Caribbean», for jeg så den nå nylig. Kanskje Maskorama.

TO LAND: – Jeg vil ikke si at jeg er flerkulturell, fordi jeg er jo aller mest norsk, sier artisten til VG.

Oppkalt etter sin spanske far

Andresen forsto allerede som åtteåring at sang er hans greie, men det var ikke før han ble 15, at han oppdaget lidenskapen for låtskriving.

Ved siden av artisteriet forblir hans store kjærlighet; bading.

Det var nettopp hans favoritthobby som ga ham 2.6 millioner visninger på TikTok som gjorde at han gikk viralt sommeren i fjor.

– Når folk spør meg hva jeg liker, så sier jeg på ekte seriøst at jeg elsker å bade. Synes det er en fantastisk deilig følelse.

Nå bruker han plattformen aktivt til å promotere musikken.

HAVMANN: Artisten sier at hans favorittbadested i byen er Oslobukta.

– Beskriv deg selv med fem adjektiv.

– Målbevisst, hyggelig, omgjengelig, litt konfliktsky, hardtarbeidende, sier Andresen.

23-åringen fra Follo utenfor Oslo sier han føler seg mest hjemme på Grünerløkka. Han kan ikke se for seg å bo noen annet sted.

Kanskje bortsett fra Spania, der hans far er fra. Han er åpen for tanken å bosette seg der en gang i løpet av livet.

– Jeg er litt usikker på hva navnet mitt betyr, men jeg er halvt spansk. Jeg er fra Alicante i Spania, og Ski i Norge. Det er to kontraster, hundre prosent, sier han.

– Jeg har bare bodd i Spania i fem år, men jeg kan noen spanske gloser her og der.

– Men fem år er jo lengre enn det mange andre «flerkulturelle» har bodd i sine «hjemland».

– Hver gang jeg sier jeg er spansk så er det aller mest navnet. Jeg har fått det av min far, som for øvrig også heter Ramón. Jeg tror jeg er Ramón jr., men jeg har ikke noe kontakt med ham. Jeg har vokst opp med mamma.

Han forteller videre at moren har bodd i Syden i 17 år, så han har opprettholdt språket sammen med henne.

– Jeg kunne absolutt tenkt meg å sjekke mine spanske røtter, fordi det er en så stor del av mammas liv og mitt liv. Jeg kunne tenkt meg å bo der litt. Det kunne ha vært spennende.

TOSPRÅKLIG: Ramón fikk karakter 6 i spansk på videregående, takket være hans spanske røtter.

Ville leie en hel trikk til musikkvideo

Artisten fortrekker å lytte på «norsk melankolsk musikk». På spillelisten hans finner man både norske Gabrielle og spanske Rosalía, Det er likevel norske Emilie Nicolas og amerikanske Frank Ocean som til sist trumfer.

Ramon beskriver de to som sine to musikalske forbilder.

– Jeg har gått forbi Emilie. Hun gikk tur med hunden sin, så veldig stolt av det, haha!

IDOL: Frank Ocean er kjent for sin myke stil og velskrevne tekster. Ikke ulik Ramóns stil.

Andresen forteller at hans neste album kommer til høsten. Han har allerede sluppet noen klipp fra musikkvideoen til låten «ok jeg lover» på TikTok.

Klippene skal, ifølge ham selv, inneholde en rekke «easter eggs».

– Jeg er så lite mystisk ellers, og da er det gøy å være det i kunsten.

– Har du leid en hel trikk?

– Nei, vi vurderte å leie en hel trikk, men det koster dritmye penger. Flere titusen, så vi tenkte: «La oss bare gjøre det uten å få samtykke». Vi var tidlig ute en dag, og var heldige som fikk en helt tom trikk. Da det etter hvert kom andre passasjerer så sa vi at vi spilte inn en studentfilm. Folk syntes det var kult og tok bilder av oss.

– Men hvordan fikk dere til den vann-scenen?

– Vi lagde trikkegulvet hjemme og fylte det med vann. På trikken så brukte vi en kanne med dusjhode på, og det var dritkaldt. Det var sykt mye snø i Oslo den dagen. Skikkelig pissvær. Perfekt for den shooten, men grusomt for meg som var i dress, selv om jeg hadde superundertøy under.

– Er det en referanse til at du er så glad i å bade?

– Godt spørsmål! Kanskje. Jeg kan ikke si så mye. Alt dette er hint til noe som kommer, sier Ramón Andresen.