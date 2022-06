1 / 2 Rudjords datter Luca har på seg en blomsterkjole. forrige neste fullskjerm

Vanessa Rudjord gifter seg i Paris – nå samles kjendisgjestene til festmiddag

PARIS/OSLO (VG) Vanessa Rudjord (46) og Jonas Forsang (41) skal gifte seg i Paris. Fredag kveld er det duket for en kjendistung middag på Le Grand Colbert.

– Jeg skal være gjest. Det gleder jeg med til, sier Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe.

Han møter med kona Oda Felicia og sin Karpe-makker Chirag Patel.

Karpe-duoen er ikke de eneste artistene som har tatt turen. Astrid S og Yosef Wolde-Mariam fra Madcon har tatt på seg finstasen, og går smilende inn i restauranten.

Brudeparet har samlet venner og familie for en middag dagen før bryllupet, og flere kjente ansikt har allerede meldt sin ankomst: Skuespiller Mattis Herman Nyquist, forfatter Jørn Lier Horst, Signy Fardal, Camilla Phil og Aslak Hartberg fra Klovner i kamp.

Astrid S Camilla Phil møtte i en rosa kjole. Jørn Lier Horst Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og kona Oda Felicia.

Hovedgjesten og moteprofil Rudjord har på seg en hvit blondekjole og har allerede avslørt at hennes tredje bryllup er et destinasjonsbryllup – nemlig i kjærlighetens by – Paris.

Hun og forloveden ankom restauranten like før klokken åtte fredag kveld. Med er også datteren Luca, som Rudjord har fra et tidligere forhold.

Hun har også avslørt at det ikke er hvem som helst som står på gjestelisten. Nå har flere kjente ansikt tatt turen til paris for å feire det kommende brudeparet.

Tidligere fredag meldte blant annet Camilla Phil og forloveden Peter Peters sin ankomst til byen på sine Instagramprofiler.

«Vi er klare for bryllup i Paris, dag 1» skriver Petter Stordalen på Instagram sammen med et bilde av seg selv og kjæresten Märta Elander Wistén.

Også i utdrikningslaget møtte flere celebre venninner opp.

Sammen med Synnøve Skarbø, Pia Tjelta, Jenny Skavlan, Signy Fardal og Janne Formoe, dukket også kongelig besøk opp – nemlig kronprinsesse Mette-Marit.

De to førstnevnte skal være utpekt til Rudjords forlovere.

I den nyeste episoden av «Synnøve og Vanessa», avslører moteprofilen at hun betalte totalt 200.000 kroner for brudekjolen hun fikk sendt fra New York.

