I MÅL: En glad gjeng framme på bestemmelsesstedet på Nordøst-Grønland.

Kronprins Haakon i mål etter Grønland-ekspedisjon

Etter drøyt to uker med temperatur ned mot 30 minusgrader er kronprins Haakon i mål etter å ha deltatt i ekspedisjon over Grønlandsisen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Formidlingsekspedisjonen nådde fredag første delmål, som var å krysse Grønlandsisen, fra vest til øst. Her avslutter Kronprins Haakon ferden, mens de andre deltagerne padler videre på østkysten fra Dannebrog til Antarctichavn.

Det er litt over to uker siden kronprins Haakon la ut på ekspedisjon over Grønlandsisen. Ekspedisjonen har siden starten ved Ilulissat fredag 20. mai seilt 1200 kilometer med kite.

Deltagerne har vært oppe i en høyde på nesten 3000 meter over havet, hatt nattetemperaturer ned mot 30 minusgrader og en vindstyrke opp mot 20 m/s, skriver Kongehuset på sine nettsider.

På UiT sin blogg kommer det frem at de siste dagene har vært lange og heftige.

«Vi våknet til sterk vind og et ganske rotete skiføre, for å si det forsiktig. Temperaturen var lav, men sikten god – og vi rigget oss med de minste seilene og dragene vi har med. 10 mil senere sitter vi blide og trøtte i teltet på toppen av det som en gang ble kalt Eirik Raudes Land» står det blant annet.

Kronprinsen får skryt

Til tross for røffe dager virker det også til at deltagerne er ved godt mot og har hatt en fin tur så langt:

«Det er et eventyrlig skue – og en fantastisk følelse å være ferdig med seilturen over innlandsisen på Grønland. 1228 kilometer, ifølge loggen på den nye klokken til kronprinsen» står det blant annet.

I det siste dagbokinnlegget fra ekspedisjonsleder Harald Dag Jølle får Kronprins Haakon gode skussmål for sin innsats over isen:

«Han har vært med på alt som skal gjøres når teltet skal opp og ned. Pulker skal pakkes opp og igjen. Primusen skal tennes, og vann skal smeltes. Latrine graves og isbjørnsikring strekkes rundt leiren. I tillegg er han kanskje den mest stødige seileren av oss alle. Og utholdende. Flere ganger har jeg lagt merke til at han småhopper under dragen på slutten av dagen – mens jeg selv brenner i knærne av smerte etter mange timer med høy fart på skiene», skriver Jølle.

Ekspedisjonen startet i Ilulissat 19. mai, og kronprinsen har vært med på den første delen som går over innlandsisen med kite (seil) og ski som fremkomstmiddel, het det i en pressemelding fra UiT i mai.

I år er det 50 år siden kong Olav offisielt åpnet Universitetet i Tromsø. Det er i den anledningen UiT har organisert en forskningsekspedisjon. Kronprinsen Haakon deltar som et av ekspedisjonsmedlemmene.

Formålet med ekspedisjonen er å formidle kunnskap og innsikt om arktisk natur, forskning og polarhistorie. I tillegg vil ekspedisjonen ta jevnlige snøprøver som skal leveres til klimaforskere ved forskningsstasjonen Eastgrip som ligger midt på Grønlandsisen