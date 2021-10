FJERDE: Gabrielle er ute med sitt fjerde album i dag.

Ukens låter uke 42: The Weeknd, Gabrielle og ABBA

Sverige og Norge dominerer i ukens låtbunke. Med mer enn en knepen norsk seier, for de som er opptatt av slikt.

Av Tor Martin Bøe

Swedish House Mafia og The Weeknd – «Moth to a Flame»

Svenske EDM-superstjerner og Abel Tesfaye gjør det Kygo enda ikke har klart å finne tid til: Et samarbeid. Denne seige saken er nesten så nattklubbmørk at man kan føle fjeset smelte. Og akkurat så lite ildfull at en møll aldri ville brydd seg. Huff, så kjedelig.

Lemaitre og Anna of the North – «What About U»

Norske EDM-superstjerner og Anna Lotterud gjør det Kygo bare har fått til på konsert: Et samarbeid. Denne dansende lette saken er nesten så myk og lysekte at man kan kjenne solen varme. Særlig refrenget legger seg i samme chillete landskap som One Dove gjorde med «White Love» for rundt regnet 200 år siden. Ah, så kledelig.

ABBA – «Just a Notion»

Svenske, aldrende superstjerner gjør egentlig ikke noe som helst som ligner på Kygo. Tredje låt fra verdens nest største kvartett sitt første album siden Kåre Willoch er en søsterlåt til «Waterloo». Med samme humpete boogiewoogie-arrangement. Det høres akkurat like sidrumpa musikalnummersk ut. Engelskuttalen har kommet seg betraktelig, om ikke annet. Resten er ganske begredelig.

TOK TIDLIG HELG: The Weeknd og Swedish House Mafia imponerer ikke når de først samarbeider

Gabrielle – «Eg ser deg»

Utrolig nok er det bare Gabrielles fjerde album som kommer ut i dag. Her representert ved en melankolsk banger, etter en litt varierende albumoppkjøring. Ole Torjus Hofvind balanserer sin skitne og jublende skranglete produksjon med en overbevisende, sterkt gjenkjennelig og ikke minst tragisk morsom tekst fra Leithaug. Dette kan både sees og lyttes til.

Moyka – «When»

Utrolig nok er dette bare Moykas debutalbum. Det er jo likevel klart at hun hadde vært en enda mer unik artist i et parallelt univers der hverken Aurora eller Susanne Sundfør eksisterte. Uavhengig av det, er hun utvilsom en av de store stemmene vi har for tiden. Selv om hun fremdeles føles for mye som en kopi av de førstnevnte. Men en veldig god kopi.

Sandslott – «Jeg kan ikke svømme»

Utrolig nok har denne gjengen gått helt under radaren hittil. Bak det naive navnet og den nærmest Lars Lillo-klingende låttittelen skjuler det seg nytenkende norsk poprock. På debuten har de et ekko av refrenget her, i en låt som handler om å drukne. Den manglende vannkompetansen gjør de opp for i et av høstens mest introvert gledelige klimaks.

ELLA ESTÁ DE VUELTA: Christina Aguilera har farget håret og skiftet til spansk vokal igjen.

Sean Paul og Sia – «Dynamite»

Fem år etter «Cheap Thrills» snirkler Sean Paul og Sia seg sammen igjen. Nå hjelper hun ham med låttittel og refreng som føles som ting hun har laget ca. 400 ganger tidligere. Og en forenklet dancehall-beat som Sean Paul har laget minst like mange ganger, inkludert «Cheap Thrills». Fengende og highlifegledelig, ja visst. Men særlig mye smell kan de ikke påberope seg.

Christina Aguilera med Nathy Peluso – «Pa Mis Muchachas»

Tyve år etter «Mi Reflejo» vender Christina Aguilera tilbake til spansk. På første singel drar hun med seg blant annet Nathy Peloso og Becky G i grei Santana-klingende latinopop. Vokalen er bunnsolid. Lite annet skiller seg nevne ut i en låt som om ikke annet er en sjangermessig perfeksjon.

Tove Styrke – «Start walking»

Tolv uker etter Travis Barker-samarbeidet flotter Tove Styrke seg med Caroline Furøyen, eller Caroline Ailin på låtskriversiden. Denne mykt forutsigbare discosaken med anslag av Nancy Sinatra i tittelen kan minne litt om Pointer Sisters, i kantene. Tove Styrke er ifølge seg selv inspirert av Annie og Robyn. Det trenger man ikke ha mer enn normalt ganglag for å høre.