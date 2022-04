VANT PRIS: Will Smith gråt ta han tok imot Oscar-prisen for beste mannlige skuespiller.

Oscar-bråket: − Film-varemerket Will Smith er sterkt skadet

Oscar-slaget som sjokkerte verden forrige helg kan få store konsekvenser for Will Smith. Netflix skal allerede være i ferd med å trekke seg fra samarbeidet om filmen «Fast and Loose».

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver bransjenettstedet The Hollywood Reporter lørdag.

Netflix er ikke de eneste som kan få kalde føtter i forhold til Will Smith. Spekulasjonene går høyt i filmbransjen om i hvilken grad Will Smith har skadet seg selv og sine fremside karriere-muligheter etter at han klappet til Oscar-verten for åpen scenen foran millioner av TV-seere natt til mandag.

– Produksjonen av «Fast and Loose» er i stillhet lagt på is, skriver The Hollywood Reporter.

Meldingene er ikke bekreftet.

I en større artikkel som BBC publiserte lørdag, stilles det spørsmål ved om Will Smiths karriere kan overleve det famøse slaget.

– Det er veldig spesielt å tenke seg at en hendelse som dette virkelig kan hviske ut så mange år med goodwill.

Det sier sjefredaktøren i The Wrap Sharon Waxman til BBC og fortsetter:

– Men det var så offentlig, det var så utenfor boksen. En av våre kilder omtaler det som e sjokkerende narsissistisk handling. Film-varemerket Will Smith er sterkt skadet, slår Waxman fast, og viser til en artikkel hennes magasin nylig har publisert etter samtaler med det hun betegner som «innsidere i filmindustrien».

– Konklusjonen fra de vi har snakket med er klar. Smiths karriere er kritisk skadet etter det som skjedde. En av de vi snakket med mener til og med at Will Smith er ferdig som A-skuespiller, sier Sharon Waxman.

Kim Masters, sjefredaktør for The Hollywood Reporter, mener at mannen som er kjent fra filmer som «Men In Black», «Independence Day» og «Bad Boys», har gjort nærmest ubotelig skade på sine videre karriere-muligheter.

– Han har bygget opp en personlighet over mange år. Dette er et fullstendig brudd med alt han er kjent for, sier Kim Masters i et intervju med BBC Radio 4's Today program.

Hun forteller at folk er helt i sjokk over det Will Smith gjorde da han slo til Chris Rock for åpen scenen foran et lamslått publikum og millioner av TV-seere.

– Det ble ikke noe bedre av hans svært spesielle takketale og at han etterpå danset og moret seg som ikke noe var skjedd. Dette er slett ikke slik man er vant til fra Will Smith. Så langt derifra, sier Kim Masters.

Hun understreker at Will Smith overhodet ikke fra før har noe rykte på seg for å være en bråkmaker.

ANKOMMER OSCAR: Will og Jada Pinkett Smith ankommer årets Oscar-utdeling. Lite visste han om hvilke konsekvenser oppførselen hans denne kvelden kan få for ham.

– Men ikke desto mindre, svært mange mennesker sier nå at de klarer ikke å tenke på Will Smith som den samme personen lenger.

Ifølge BBC vil vi relativt raskt få svar på hvor hard skadet Will Smith er av det som skjedde natt til mandag. Han har flere filmprosjekter som «Bad Boys 4», «Bright 2» og Apples «Emancipation» hvor Smith spiller en slave som har rømt fra sin slaveeier.

– Hva Apple bestemmer seg for vil sannsynligvis være et godt signal på hvor skadet karrieren til Will Smith er. Alle har trodd at den filmen vil komme ut i annen halvdel av 2022 – og dermed være med i konkurransen om en Oscar neste år, sier Sharon Waxman og fortsetter:

– Utsetter de filmen, er det et sterkt signal om at de ikke ønsker å være i markedet med Will Smith i år

Oscar-akademiet har lovet at slaget kommer til å få konsekvenser. Reaksjonene har vært blandede. Mange har gått hardt ut mot måten Smith reagerte på, mens blant andre Tiffany Haddish har forsvart Smith for å stått opp for sin kone.

Rundt et døgn etter hendelsen gikk Smith ut og beklaget overfor Rock.

I et intervju med «Good Morning America» som er omtalt i People fredag, forteller produsenten av TV-sendingen fra Oscar-sendingen Will Packer at både han og Chris Rock snakket med politibetjenter som forklarte at de kunne arrestere Will Smith dersom komikeren ville gå videre med saken.

– «Dette er mishandling», det var ordene de brukte. «Vi er forberedt på å arrestere ham nå hvis du vil anmelde ham». «Vi kan arrestere ham» gjentok politifolkene, sier Packer videre.

Men ifølge produsenten avviste Chris Rock innspillet fra politifolkene. I TV-showet forteller Packer også at Rock argumenterte og fikk gjennomslag for at Will Smith ikke skulle bli bortvist fra salen før utdelingen av prisen for beste mannlige skuespiller.

– Han ønsket rett og slett ikke å gjøre en vanskelig situasjon verre, sier Will Packer.