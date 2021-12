RUTINERT: Dagfinn Lyngbø i «Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars» på Latter i Oslo.

Showanmeldelse «Dagfinn Lyngbø – Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars»: Humor-håndverkeren

Nå er det vanlige folks humor.

Av Morten Ståle Nilsen

STAND-UP

«Dagfinn Lyngbø – Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars»

Latter, Oslo

Manus: Dagfinn Lyngbø, med tekstbidrag fra Vemund Vik, Harald Eia og Tore Haukenes

Regi: Vemund Vik

Klart han snakker om pandemien. Pesten som utsatte Oslo-premieren hans i trekvart år («Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars» ble satt opp i Bergen i september i fjor). Han er dagsaktuell også, og har oppdaterte materiale om omikron. Mutanten som høres ut som en skurk i en Marvel Comics-historie.

Stand up-nestoren Dagfinn Lyngbøs humor ligger ikke milevis unna den kona hans, Pernille Sørensen (som vi får høre en del om), dyrker i både «Nytt på nytt» og «Side om side» i helgene. Det er humor skapt dels av evige temaer, og dels av de temaene folk flest snakker om akkurat i øyeblikket.

Tesla-er. «Skal vi danse» (ja, folk snakker fremdeles om «Skal vi danse»). Å være pappa. Crocs. De sinnsyke prisene i Dyrehagen i Kristiansand. WiFi-dekning. Penis-saker på VG+. Det å bli eldre og se dårligere. Minigolf. Sugekopp-teknologiens begrensninger (her er undertegnede veldig enig). Naboen og den støyende løvblåseren hans. Sydenturer. Robot-støvesugere. Endog den uslitelige klassikeren svigermor.

SMUD TYPE: Dagfinn Lyngbø i «Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars».

Den svært rutinerte Lyngbø har godt stoff og morsomme observasjoner om alle disse tingene, og flere til. Han har også et tydelig kroppsspråk og dertilhørende mimikk. Fingrene på høyrehånden hans knipser faretruende frenetisk. Han trekker inn haken og setter opp et spastisk ansiktsutrykk som kan minne om da forne tiders revy-skuespillere skulle agere uforstående og/eller bestyrtede. Mooot normalt!

Vi er blitt vant til at stand-up show har titler som ikke sier spesielt mye om det komikerne egentlig har tenkt å snakke om. Lyngbø er imidlertid så proff at han med jevne mellomrom vender tilbake til planeten Mars. Måten han bruker reisen dit, temperaturen der og andre forhold som oppspark til langt mer jordnære temaer, er imponerende smud, og vitner om at både forfatter og regissør har vært våkne under arbeidet.

EN UENDELIGHET AV STJERNER OG PLANETER: Dagfinn Lyngbø i «Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars».

Også når han blir personlig er det noe trygt – noen ganger litt mekanisk – allmengyldig ved Lyngbøs vitser. Å se ham gestalte en giddalaus tenåringssønn, som til overmål snakker kav østlandsk, er gøy. Og det blir som nevnt mye om kona, som har en egen krem til albuene. Hun tåler det sikkert. Hun har dessuten en egen arena der hun kan hevne seg.

Lyngbø er en ytterst velsmurt vittighetsmaskin. Han er ikke en sint komiker, ikke en politisk komiker, ikke en eksperimentell og emosjonell komiker og ikke en sånn komiker man tenker at må stå der – av nødvendighet og som et ledd i selvhjelps-opplegget. Sånn sett kan det hevdes at han ikke gir en så mye å tygge eller tenke på.

Lyngbø forteller vitser. Det gjør han bedre og mer effektivt enn de aller, aller fleste her i landet.