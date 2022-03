KJENDISPAR: Helene Olafsen (32) og Jørgen Nilsen (32) møttes under «Skal vi danse» i 2017», hvor paret vant. Senere ble de to kjærester.

Strandsone-bråket: Helene Olafsen og Jørgen Nilsen må rive båthus og brygge

Statsforvalteren i Oslo og Viken slår fast at Helene Olafsen (32) og Jørgen Nilsen (32) må rive båthus og brygge etter strandsone-bråket. Men kjendisparet kan beholde andre bygninger hvis de sender inn nye byggesøknader.

Av Jørn Pettersen

– Vi kom til at plattingen på stedet på 80-tallet ikke var ulovlig, men var enig med kommunen i at alle andre tiltak var ulovlige. Kommunen har imidlertid signalisert at ett av badehusene som er oppført og en brygge vil kunne godkjennes dersom det søkes, skriver seksjonssjef Odd Meldal hos Statsforvalteren i Oslo og Viken i en e-post til VG.

Risikerer tvangsmulkt

I oktober i fjor fikk Helene Olafsen (31) og Jørgen Nilsen (31) beskjed om å fjerne brygge og bygninger på egen eiendom, for ikke å risikere tvangsmulkt på 20.000 kroner for hver av de ulike forholdene. Plan- og bygningsetaten (PBE) omtalte det som ulovlige forhold. Pålegget var også rettet mot en nabo av paret.

Olafsen og Nilsen kjøpte tomannsboligen på Malmøya sommeren 2019. Tiltakene på eiendommen som Olafsen og Nilsen er pålagt å fjerne, ble oppført før paret flyttet dit.

Noe av vedtaket endres



Gjennom sine advokater påklaget både Olafsen, Nilsen og naboen kommunens vedtak om retting og tvangsmulkt, men Plan- og bygningsetaten i Oslo tok ikke klagene til følge.

Nå har Statsforvalteren i Oslo og Viken behandlet saken, og kommet til at flere av tiltakene på eiendommen var ulovlige. Samtidig har de konkludert med at noe av vedtaket endres:

«Påleggets rekkevidde for terrassene/plattinger begrenses til en tilbakeføring til plattingen fra 80-tallet. For øvrig stadfestes vedtaket», heter det i vedtaket fra Statsforvalteren.

– Må samarbeide med naboen

– De må samarbeide med naboen. Plattingen må reduseres, de mister ett båthus og en brygge. Men de er tross alt glade for det de kan få beholde, sier parets advokat, Ingeborg Sæveraas i advokatfirmaet Lønnum DA.

Advokaten er samtidig glad for at noe kan beholdes på eiendommen.

– Vedtaket åpner for at Helene Olafsen og Jørgen Nilsen kan søke om å beholde en brygge, et båthus og noe platting sammen med naboen. Nå er det mest nærliggende for dem å ta kontakt med Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune for å finne ut hva som skal gjøres videre, sier parets advokat, Ingeborg Sæveraas i advokatfirmaet Lønnum DA.

Naboens advokat, Karl Tvedt i advokatfirmaet Kindem sier til VG at han ikke har snakket med sine klienter.

– Kan derfor ikke uttale meg om dette nå.

Foreldes ikke

Kommunen ble først gjort oppmerksom på forholdene rundt Olafsen, Nilsen og deres nabo eiendom gjennom oppsøkende virksomhet i 2020. Ifølge PBE foreldes ikke «ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven og det er alltid nåværende eier/eiere som er ansvarlig for at tiltak er oppført i tråd med bygningslovgivningen».

Olafsen og Jørgensen møttes under innspillingen av «Skal vi danse» i 2017 hvor de to danset seg hele veien til seier. Om lag et halvt år etter at seieren var sikret sto de frem som kjærester, og i 2019 forlovet de seg. I mars 2020 fikk de sitt første barn sammen.

Tidligere denne uken ble det kjent at paret har fått barn nummer to sammen.