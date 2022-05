Jennie-Sofie og Tarjei om hvordan de ble kjærester: − Sykt å tenke tilbake på

Forholdet startet med null fysisk kontakt og kontraktsbrudd med «Skal vi danse». Nå har influencer Jennie-Sofie Lie Pickl og proffdanser Tarjei Svalastog blitt samboere.

Det var september 2020, og Tarjei Svalastog (23) hadde nettopp debutert som proffdanser i «Skal vi danse».

– Han ventet til første episode før han sendte meg melding, så da hadde jeg sett ham på TV en gang, sier Jennie Sofie Lie Pickl (21).

– Av taktiske årsaker, ler Svalastog.

VG møter dem i deres første og relativt nykjøpte leilighet på Nesodden.

SAMBOERE: Influencer Jennie-Sofie og proffdanser Tarjei kjøpte nylig leilighet på Nesodden.

Tilbake i 2020 hadde Svalastog over en lengre periode fått opp den velkjente influenceren i sin egen TikTok-feed. Etter TV-debuten fattet han endelig mot, og ba om et møte.

– Jeg ble skeptisk og trodde først at det var tull. Jeg tenkte det var en prank, sier Lie Pickl.

Men Svalastog mente alvor, og en date førte til en annen.

TRIVES: Lie Pickl er en norsk influencer med over 280.000 følgere på Instagram, og gjør det i tillegg stort på TikTok og YouTube. Svalastog er kjent som proffdanser i «Skal vi Danse» på TV 2.

– Ikke en vanlig måte å date på

Men det var én hake:

– Det var midt under corona. Han fulgte de strengeste reglene på grunn av «Skal vi danse», så vi kunne ikke være fysiske og måtte holde to meter avstand, sier Lie Pickl.

– Det ville vært kontraktsbrudd å gjøre noe annet for min del, sier Svalastog.

Dermed innledet de forholdet på en måte som kanskje er litt uvanlig for unge i dag.

– Vi satt to meter fra hverandre i parken. Gikk tur med to meters avstand. Det var ikke en vanlig måte å date på, sier Lie Pickl.

Det første Svalastog gjorde søndagen etter at han røk ut av «Skal vi danse» var å reise til Nesodden og møte familien til Lie Pickl.

– Den dagen var vi også på restaurant, og på vår første ordentlige date. Det var da han spurte om vi skulle være sammen.

– Var det første gang dere hadde fysisk kontakt?

– Tja, vi hadde nok brutt den regelen litt før, ler Svalastog før han legger til:

– Jeg har fått «good» fra produksjonen i ettertid, så alt er på det rene, smiler han.

LYKKELIGE: Pickl og Svalastog forteller at de har det veldig fint sammen.

– Helt fantastisk

De synes det er rart å se tilbake på hvordan forholdet ble til.

– Det er helt sykt å tenke tilbake på, men jeg tror også at det var en bra måte å starte et parforhold på, sier Lie Pickl.

Et og et halvt år senere sitter de sammen i nykjøpt leilighet på Nesodden – noe de er veldig glad for og trives godt med.

– Det er helt fantastisk. Jeg kommer hjem til at Jennie har laget mat hver dag. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, men for meg er det helt fantastisk, sier Svalastog og ser på kjæresten.

– Det er veldig gøy for vi prøvde å sette opp en plan på ansvarsfordeling: At jeg skal lage mat og handle, og han kan ta ut av oppvaskmaskin og vaske tøy. Men fordi jeg er hjemme så å si hele dagen så liker jeg å ha det ryddig rundt meg, så da gjør jeg alle de tingene før han har kommet hjem, sier Pickl.

– Så det er veldig praktisk for min del, så får vi se hvor lenge det holder, sier Svalastog før han skyter inn at han tilbakebetaler kjæresten på en annen måte:

– Hun får mye kos og kløing, så når vi ser på TV så er jeg på jobb.

Pickl sier de utfyller hverandre svært godt.

– Jeg kan fort bli stresset, mens han er den rolige. Så da kan han roe meg litt ned mens jeg får han til å stresse litt mer. Så sammen blir det veldig bra, smiler hun.