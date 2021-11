Herman Flesvig: - Vi er begge opptatt av å bli likt og kan fort få dårlig samvittighet

I «Førstegangstjenesten» spiller Aksel Hennie (46) og Herman Flesvig (29) mot hverandre. I det virkelige liv har de utviklet et nært vennskap. Men da de traff hverandre for aller første gang, ble Flesvig møtt av en helt uventet reaksjon.

Av Ingrid Johansen og Tomm W. Christiansen (foto)

– Jeg er en engstelig fyr, jeg er redd for å tråkke folk på tærne. Da jeg fikk den aller første meldingen av Aksel etter at jeg hadde parodiert ham på Instagram… Jeg husker den veldig, veldig godt, for det gikk hundre-og-ti-prosent-trill-rundt i hodet på meg, sier Herman Flesvig.