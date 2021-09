Ida Fladen, Jon Martin Henriksen, Erik Follestad og Mads Hansen i VGTVs program «Spårtsklubben».

Ida Fladen om «Puppastemning»-kritikk: − Dette tåler jeg fint

I et innslag av «Spårtsklubben» blir Ida Fladen tilsynelatende tvunget til å spille inn og gi ut låten «Puppastemning». Hun avviser at hun er tvunget til å gi ut låten mot sin vilje.

– Som det kommer tydelig frem i klippet, så hadde jeg jo i utgangspunktet ikke lyst til å spille inn den låten, men vi fant en løsning som jeg var komfortabel med. Pranking og tøff humor er en stor del av Spårtsklubben, så dette tåler jeg fint, sier Ida Fladen til VG.

Onsdag publiserte VGTV et innslag fra «Spårtsklubben» hvor det kommer frem at Mads Hansen, Erik Follestad, Jon Martin Henriksen i et halvt år har lurt kollega Ida Fladen og tvinger henne til å spille inn og gi ut en låt de har skrevet.

Fladen nekter lenge for å spille inn låten «Puppastemning», og kollegaene gir henne alkohol for å få henne til å fortsette.

– Det kunne ikke engang falt meg inn, i min villeste fantasi, at det skulle kommet reaksjoner på det. Så skal det også sies at det ikke er snakk om mange reaksjoner, men at de kommer fra en gjeng som roper høyt, skriver Mads Hansen i en sms til VG.

Medieforsker kritiserer innslaget

Innslaget har fått flere til å reagere. Blant annet skriver medieforsker Tellef Raabe følgende på Twitter:

«Om du ser dette og synes det er morsomt, må du gå i deg selv. Grattis Mads Hansen, du fremstår som Norges minst empatiske mann»

Til Medier24, som omtalte Twitter-meldingen først, sier Raabe at han ikke ønsker å utdype reaksjonen.

I et debattinnlegg i Medier24 skriver pastor Erik Andreassen at dette «er en heftig illustrasjon på hvordan gruppepress og mangel på samtykke, ser ut».

– Ida ble ikke tvunget til dette. Hadde hun ikke ønsket at denne sangen skulle bli gitt ut, eller av videoen ikke skulle blitt publisert, hadde den selvsagt ikke blitt det, skriver Hansen, og fortsetter.

Hansen sier at Fladen ikke hadde kjennskap til spøken før på fredag, men at hun i ettertid godkjente publisering av innslaget og låten.

– Iscenesatt humor

VGTV-redaktør Rolf Sønstelie sier at de aldri ville publisert noe uten Idas godkjennelse.

– Det er riktig at Ida i utgangspunktet ikke hadde lyst til å spille inn låten. Så diskuterte man det, og fant en form som hun var komfortabel med. Det handlet særlig om at hun ikke ville fronte låten som artist, men at det er hele Spårtsklubben. Som jo også er helt riktig. Vi hadde aldri gjort dette uten Idas godkjennelse, sier han til VG.

Han mener kritikken som kommer tas ut av kontekst.

– Dette er iscenesatt humor, som Ida har siste ordet på. Det som skjer i studioet er rigget, og avklart med Ida på forhånd. Det er ikke slik at hun presses av de andre mens kameraet går, selv om det ser slik ut for seerne. Her spiller de, forteller Sønstelie.

– Å mene at dette legitimerer at menn kan behandle kvinner dårlig, er å tillegge humoren på Spårtsklubben en betydning de ikke har. Jeg tror at de fleste som følger Spårtsklubben skjønner hva dette er, legger han til.

– Ida tok avgjørelsen

– Ida tok avgjørelsen i ro og mak, på tomannshånd med produsenten, skriver Mads Hansen og fortsetter:

– Vi i Spårtsklubben er fire gode venner, som vet hvor hverandres grenser går, og hva som er greit og ikke greit å tulle med. Noen ganger pusher vi hverandre, slik som eksempelvis da Ida lurte Folle og meg inn i en slangejungel.

– Enkelte ganger har det også blitt sagt og gjort ting som noen ikke har vært komfortable med, og ikke ønsket publisert, og da har det selvsagt blitt respektert.

Fladen har selv delt innslaget på sin egen Instagram, mens Erik Follestad har forsvart innslaget på Twitter:

«Nå må folk puste. Dette er et innslag i et underholdningsprogram. Dere blir krenket på vegne av Ida, som ikke selv er krenket. Hun deler innslaget på sin egen Instagram» skriver han.

Managementselskapet til «Spårtsklubben», Mads Hansen, Ida Fladen, Erik Follestad og Jon Martin Henriksen er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.