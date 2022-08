SKAL BLI MAMMA: Isabelle Ringnes deler at hun venter barn.

Isabelle Ringnes er gravid

Det skriver gründeren på Instagram.

Isabelle Ringnes venter sitt første barn sammen med forloveden Skage Grønneberg.

«Fyrer opp en litt spesiell nyttårsrakett i år. Full av kjærlighet, takknemlighet og glede over at vi snart blir en liten familie på 3», skriver Ringnes i et innlegg på sin Instagramprofil.

Sammen med teksten har Ringnes delt to bilder: Et hvor forloveden holder over magen hennes. På det andre er hun iført en lang gul kjole, og smiler mens hun ser på ultralydbilder.

I juni ble det kjent at Ringnes og Grønneberg var forlovet. Hun avslørte forlovelsen på Instagram, og skrev:

«Midt i kanalen ba du meg om å snu meg, og plutselig sto du på ett kne», skrev hun under et bilde av seg selv og forloveden foran Eiffeltårnet.

«Jeg har aldri følt meg mer lykkelig og heldig for at jeg får tilbringe resten av mitt liv beriket med din humor, kjærlighet, omsorg, eventyrlyst, integritet, lojalitet og inspirasjon», fortsatte hun.