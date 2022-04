Marius Skjelbæk: Svarer på «Kompani Lauritzen»-kritikken

Marius Skjelbæk hadde trodd han skulle vise et større konkurranseinstinkt inne på «Kompani Lauritzen». Til tross for at han har fått kritikk for sin finaleplass, er det spesielt én ting han er fornøyd med.

– Det er ikke så mange ganger i livet du får lov til å oppleve en ekstrem opplevelse to ganger, sier TV 2-profil Marius Skjelbæk (31) og ler fra arbeidspulten hos TV 2 i Barcode i Oslo.