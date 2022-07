SKUESPILLER: Miriam Margolyes på The Royal Opera House i London i 2009.

Harry Potter-stjernen: Moren ble «knust» da hun kom ut som lesbisk

Det forteller den britiske skuespilleren Miriam Margolyes (81) i sin nye dokumentarserie «Australia Unmasked».

– Jeg fortalte det til moren min, og hun var helt knust. Foreldrene mine var jødiske. Faren min var lege, så du skulle tro han ville ha litt peiling, sa hun i episoden ifølge People og la til:

– Men nei, ikke når det var datteren hans. Det var ikke mulig.

Margolyes, som spilte professoren Pomona Stikling i Harry Potter, har vært sammen med den australske historikeren Heather Sutherland siden 1968.

I dokumentserien åpner den 81 år gamle skuespilleren opp om sin egen historie, samtidig som hun dykker ned i historien til LHBTQ+-rettighetene i Australia.

RØD LØPER: skuespillerinnen Miriam Margolyes på den rød løperen for verdenspremieren på «Harry Potter og mysteriekammeret».

I episoden får man se Margolyes delta i sin aller første Pride-parade noensinne – i Tasmania sittende i rullestol. Delstaten var det siste stedet i Australia som avkriminaliserte homofili i 1997.

– Da vi prøvde å avkriminalisere homofili, var det store anti-homo-møter i Ulverstone, forklarte den tasmanske LHBTQ+-aktivisten Rodney Croome.

– Tassie kan nå skryte av de mest progressive LHBTQ+-lovene i Australia. Selv om kampen ikke er over, er jeg stolt over å marsjere – eller nærmere bestemt rulle – sammen her med dem, sa Margolyes.

Tassie er det dagligdagse uttrykket for staten Tasmania.

Etter at episoden ble sendt på lufta, tvitret aktivisten Croome på Twitter:

«Det var et privilegium å vise Miriam Margolyes hvordan Tasmania har gått fra verst til best på LGBTIQA+ menneskerettigheter».