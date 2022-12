GIFTER SEG: Kim Wigaard (til høyre) markerte innflytting i ny leilighet med å fri til kjæresten Marius Hagen.

Kim Wigaard fridde til kjæresten - og fikk ja

Jula ble ekstra romantisk for artistparet Kim Wigaard og Marius Hagen da Kim gikk ned på kne og fridde til kjæresten fire dager før julaften.

– Og det var til Marius’ sin store overraskelse. Og han sa selvfølgelig ja, forteller en nyforlovet Kim Wigaard til VG over telefon.

Paret har begge en ekstra personlighet som drag queens og ble sist sett i TVNorges reality-satsning «Drag Me Out» sist vår.

Kim Wigaard opplyser videre at tiden rett før jul ble brukt til innflytting i ny leilighet, og dette har faktisk direkte med frieriet å gjøre:

– Jeg har planlagt dette en liten stund, siden september, tenker jeg. Den 20.desember kunne vi endelig flytte inn i ny leilighet, og hver gang vi flytter inn nye steder, pleier vi å sette oss ned blant flyttekassene og ta en pizza og en øl. Så jeg tenkte det kunne være en fin anledning. Det var helt stille, bare han og jeg og veldig koselig, sier Wigaard som sist vinter også forsøkte seg i norsk Melodi Grand Prix.

Frieriet skjedde ganske sent på kvelden, så det ble ingen mer feiring akkurat den dagen.

– Begge skulle dessuten tidlig opp morgenen etter, men vi gikk en liten tur og planla litt løst og fast. Marius er en veldig planleggingsfyr, og ville i gang med en gang, men vi har ikke kommet så langt ennå.

Feiringen tar de over nyttår.

– Den 2. januar drar vi til Thailand og blir der i tre uker. Det blir deilig!

HAR DRAG-ET: Kim Wigaard som Puffie Mantrap og Marius Hagen som Pamela The Pam.

– Hva slags bryllup tenker dere på?

– Vi vet jo ikke helt når det blir heller - skal man gifte seg, skal det skje ordentlig. Da tar vi den tiden vi trenger - vi må jo også spare opp litt penger.

– I tilfelle litt nødvendig ekstravagansa?

– Ja, vi er jo to drag queens, så det kan fort bli ekstravagant! Men det som er ganske sikkert er nok at det er Marius og Kim som gifter seg først, så får vi se om det blir to bryllup, men Puffie og Pamela får ta sitt en annen gang, sier Kim Wigaard med henvisning til parets drag-navn.